La Turquie frappe des militants kurdes avec des frappes aériennes quelques jours après l’attentat d’Istanbul

La Turquie a ciblé des militants kurdes dans le nord de la Syrie et de l’Irak avec une série de frappes aériennes dimanche, quelques jours après qu’un attentat à la bombe a tué six personnes à Istanbul.

Des bases militaires du Parti des travailleurs du Kurdistan, ou PKK, et des Unités de protection du peuple syrien, ou YPG, ont été touchées lors des attaques, a déclaré le ministre turc de la Défense Hulusi Akar dans un communiqué.

“Les abris, les bunkers, les grottes, les tunnels et les entrepôts appartenant aux terroristes ont été détruits avec un grand succès”, a déclaré Akar. “Le soi-disant quartier général de l’organisation terroriste a également été touché et détruit par des coups directs.”

Les responsables turcs ont imputé l’attentat à la bombe à Istanbul, qui a tué six personnes et blessé des dizaines d’autres dimanche dernier, au PKK et aux YPG. Les deux groupes ont nié toute implication.

Le porte-parole présidentiel turc Ibrahim Kalin a tweeté que “c’est l’heure des comptes pour Istiklal”, une référence à l’avenue où l’attentat a eu lieu.

Les procureurs bulgares ont arrêté cinq personnes impliquées dans l’attentat à la bombe – trois hommes d’origine moldave, ainsi qu’un homme et une femme d’origine kurde syrienne, selon Reuters.

Le PKK, qui mène une insurrection en Turquie depuis 1984, est considéré comme un groupe terroriste à la fois par la Turquie et les États-Unis, bien que les États-Unis se soient alliés aux YPG dans la lutte contre l’EI en Syrie.

“Nous sommes déterminés, déterminés et capables de sauver notre pays et notre nation du fléau terroriste qui sévit dans notre pays et notre nation depuis 40 ans”, a déclaré dimanche Akar.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.