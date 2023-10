CNN

—



Les Turcs ont célébré dimanche les 100 ans de la naissance de la république moderne, avec des feux d’artifice vibrants et un spectacle de drones au-dessus du Détroit du Bosphore illumine l’horizon d’Istanbul. Pendant la journée, des navires de guerre naviguaient sur la célèbre voie navigable, dans une démonstration de puissance militaire, mais aussi comme un signe du chemin parcouru par la république depuis qu’elle a émergé des cendres de l’empire ottoman.

Président turc Recep Tayyip Erdoğan regardé le spectacle depuis le pavillon Vahdettin, la résidence du dernier sultan ottoman. Pour Erdogan, 2023 représente à la fois un objectif et une promesse : sous sa direction, le pays connaîtra des progrès sans précédent.

Les célébrations étaient également une reconnaissance des 100 dernières années alors qu’Erdogan a inauguré un autre siècle plus forgé à son image qu’à celle de Mustafa Kemal Atatürkle père fondateur plus grand que nature de la république.

La Turquie d’aujourd’hui est cependant radicalement différente de l’État laïc et occidentalisé imaginé par Atatürk il y a 100 ans.

Pour Les adversaires d’Erdogan, le centenaire est un hommage au caractère durable de la république d’origine. Malgré ce qu’ils considèrent comme les attaques incessantes du président contre l’héritage d’Atatürk, pour eux, l’expérience républicaine est toujours d’actualité.

La république et ce qu’elle représente 100 ans après sa déclaration est peut-être l’une des questions déterminantes dans la société profondément polarisée de la Turquie moderne. Avant les célébrations, les critiques d’Erdogan l’ont accusé de tenter d’effacer la mémoire d’Atatürk. Pendant ce temps, Erdogan s’est présenté comme le porte-drapeau de la vision d’Atatürk.

Forgée à partir des ruines de l’Empire ottoman, la république a été créée après qu’Atatürk ait défendu la région contre les menaces imminentes d’invasion de l’Europe et de la Russie. Alors qu’Istanbul était occupée après la capitulation du sultan ottoman face aux puissances alliées lors de la Première Guerre mondiale, Atatürk se rendit au cœur de la Turquie, l’Anatolie, pour se forger une nouvelle patrie. Il établit une capitale à Ankara.

La république turque telle qu’imaginée par Atatürk était solidement ancrée à l’Occident et une succession rapide de réformes visait à moderniser une population décimée par la guerre. Le fez, un chapeau ottoman traditionnel pour hommes, a été interdit et le voile islamique découragé, considéré comme une relique arriérée du passé. La langue écrite est passée de l’écriture arabe à l’alphabet latin. Les femmes ont obtenu le droit de vote, des années avant la plupart des pays européens. Hagia Sofia, un monument d’Istanbul qui était autrefois un symbole de la domination chrétienne byzantine et qui a été transformé par les Ottomans en mosquée, a été converti en musée comme symbole de coexistence.

Archives Hulton/Getty Images Mustafa Kemal Ataturk (1880 – 1938), président de la Turquie, s’entretient avec ses conseillers, vers 1919.

Cent ans plus tard, le pays d’Erdogan a emprunté une voie différente, renouant avec ses racines conservatrices et trouvant une nouvelle importance dans le monde des nations.

Le foulard islamique a fait un retour très public dans cet État autrefois si laïc qu’il interdisait le port du voile dans les institutions du secteur public, ainsi que dans les universités, le parlement et l’armée. L’épouse et les filles du président sont désormais publiques porter un foulard et toutes ces restrictions ont désormais été levées. Il y a trois ans, Hagia Sofia a été reconvertie en un Lieu de culte musulman. Une décision d’Erdogan visant à le transformer en mosquée figure à l’entrée du monument, à côté du propre décret d’Atatürk visant à le transformer en musée.

Au printemps dernier, celui d’Erdogan victoire surprenante aux élections présidentielles a prolongé son mandat pour une troisième décennie. Cela a consolidé son statut de dirigeant le plus ancien du pays et prouvé aux critiques que, malgré de profondes divisions, sa vision de la Turquie trouve un écho auprès de millions de personnes.

Mais cette vision a également aliéné une partie importante du pays. Et au milieu d’une grave crise économique et d’une fuite des cerveaux de sa classe laïque, nombreux sont ceux qui se demandent à qui appartient la république turque et comment elle s’est éloignée à ce point de la vision de son fondateur.

Le rôle de la religion

Pour un pays dont la population est majoritairement musulmane, la tension la plus marquante de la Turquie a peut-être toujours été le rôle de la religion dans l’État et dans l’espace public.

Après que l’armée a chassé le gouvernement en 1997, les islamistes et les musulmans pieux ont été aliénés et persécutés, et une interdiction du port du foulard dans les universités et les bureaux publics a été introduite. Les manifestations manifestes de religiosité de la part des politiciens n’étaient pas tolérées, et Erdogan lui-même a été emprisonné pour avoir récité un poème religieux en tant que maire d’Istanbul en 1999.

L’attrait actuel d’Erdogan se reflète dans le fait que de nombreux Turcs pieux le voient comme une voix pour ceux qui n’en avaient pas auparavant. Partout au pays, son visage est l’image de fond sur les téléphones de nombreux jeunes hommes.

Mais la religion n’est pas tout ; une partie de ses adeptes vient également de ses humbles origines.

Issu du quartier agité de Kasimpasa à Istanbul, « c’est un homme ordinaire », aux antipodes des dirigeants précédents qui « ont été façonnés par l’idéologie de l’État », a déclaré à CNN Soli Ozel, professeur de relations internationales à l’université Kadir Has d’Istanbul. .

Après les tremblements de terre dévastateurs de février, de nombreux observateurs se sont demandé pourquoi les régions touchées du centre et du sud de la Turquie, confrontées à des preuves de négligence du gouvernement, ont continué à soutenir Erdogan et à voter pour lui.

Les gens expriment souvent une telle justification par le biais de la religion, a déclaré à CNN Murat Somer, professeur de sciences politiques à l’Université Ozyegin d’Istanbul. Et, en temps de guerre ou de catastrophe, « nous savons que les gens se tournent vers un leader fort ». Et à moins que les gens ne voient un choix alternatif et fort, « ils restent avec celui qu’ils ont », a ajouté Somer.

La coalition d’opposition lors des élections de mai était dirigée par le Parti républicain du peuple (CHP), une réitération du parti politique fondé par Atatürk. La bannière supérieure de son site Web contient une citation de lui : « J’ai deux réalisations majeures. L’une est la République de Turquie et l’autre le Parti républicain du peuple.»

Erdogan, selon Somer, se présente continuellement comme le « véritable Atatürk ». Cependant, cette comparaison n’a pas de sens pour Ozel, car Atatürk était « un homme résolument occidental, laïc et non religieux ».

La comparaison ne met pas seulement en lumière le profond respect que les Turcs continuent de porter au père fondateur de leur république, elle souligne également une similitude frappante entre les deux hommes forts de la Turquie.

“Il a gouverné d’une manière qui a légitimé le pouvoir d’un seul homme”, a déclaré à propos d’Atatürk Ayse Zarakol, professeur de relations internationales à l’Université de Cambridge. Elle note qu’en grandissant en Turquie, « il y avait un message selon lequel le pays a besoin d’un seul homme sauveur ».

Pourtant, Atatürk envisageait un type de gouvernement différent pour son pays.

Après l’ère de l’occidentalisation, le pays est passé à une démocratie multipartite en 1938. Mais le Parti républicain du peuple, dirigé par Ismet Inonu, allié de longue date et ami proche d’Atatürk, a perdu les élections de 1950. Le pouvoir a été transféré de manière pacifique et démocratique. Atatürk « voulait jeter les bases de la démocratie », a déclaré Somer.

En 2017, la Turquie a organisé un référendum abandonnant son système parlementaire vieux de plusieurs décennies pour un nouveau système présidentiel. Il a été adopté, centralisant le contrôle de l’État et supprimant bon nombre des contrôles qui existaient autrefois sur le pouvoir exécutif.

Adem Altan/AFP/Getty Images Le président turc Recep Tayyip Erdogan (au centre) et des responsables de l’État visitent dimanche Anitkabir, le mausolée du fondateur de la République turque, Mustafa Kemal Ataturk, pour marquer le 100e anniversaire de la République turque à Ankara.

Somer a suggéré que c’est l’une des raisons pour lesquelles le pays semble si radicalement différent d’il y a 100 ans. « Après la Première Guerre mondiale, la société (turque) était beaucoup plus divisée. Il venait d’être vaincu. Aujourd’hui, la Turquie est beaucoup plus prospère, mais cette polarisation provient des divisions créées en son sein », a-t-il déclaré. “Je ne suis pas sûr que le gouvernement actuel soit réellement adopté par la majorité de la société turque.”

Zarakol a hésité à suggérer que la société turque avait subi un changement collectif. «Il y a toujours eu des éléments conservateurs», a-t-elle déclaré à CNN. «La seule différence, c’est que le contrôle exercé par l’État sur les médias est désormais plus visible.» Tout comme ce fut le cas avec « les laïcs dans les années 1970 ».

Ozel suggère qu’une partie de cette visibilité provient de la classe moyenne croissante du pays. À mesure que « les capitalistes conservateurs grandissaient », a-t-il déclaré à CNN, et qu’Erdogan migrait des campagnes vers les villes, cela reflétait…