Depuis le début de la guerre en Ukraine, la Turquie a mené une action un exercice d’équilibre délicatse présentant comme un allié des belligérants tout en récoltant les avantages économiques et politiques de ses relations avec les deux.

La Turquie a a condamné l’invasion de la Russie et étendu l’assistance diplomatique et matérielle aux efforts de guerre de l’Ukraine. Dans le même temps, le dirigeant du pays, Recep Tayyip Erdoğan, a a délibérément choisi de ne pas adhérer les sanctions occidentales contre la Russie ou la rupture des liens avec Moscou.

Mais la Turquie neutralité dans le conflit ukrainien Cette politique semble susciter une impatience croissante à Washington et à Moscou, et pourrait s’avérer difficile à maintenir dans un paysage géopolitique changeant.

En septembre 2023, le département du Trésor américain a imposé sanctions contre les entreprises turques et un homme d’affaires accusé d’avoir aidé la Russie à contourner les sanctions américaines. Pendant ce temps, Erdoğan a n’a pas réussi à relancer un accord avec le président russe Vladimir Poutine qui a autorisé l’exportation de céréales ukrainiennes via les détroits turcs du Bosphore et des Dardanelles et a fait baisser les prix alimentaires mondiaux.

Ces développements suggèrent que Washington et Moscou cherchent à faire pression sur la Turquie pour qu’elle adopte une position décisive. Il y a déjà des signes de courbure d’Erdoğan. Le 25 octobre 2023, Erdoğan a signé le protocole d’adhésion de la Suède à l’OTAN et l’a envoyé au Parlement pour ratification, après avoir refusé auparavant d’approuver cette décision – au grand dam de agacement des alliés de la Turquie au sein de l’OTAN.

Cette décision peut être interprétée comme le signe que la stratégie d’équilibrage de la Turquie atteint ses limites. Mais il s’agit peut-être aussi d’une autre manœuvre tactique dans le jeu d’échec géopolitique d’Erdoğan, qui s’est élargi à mesure qu’il cherche à positionner la Turquie comme force diplomatique dans un contexte d’escalade de la violence au Moyen-Orient.

En tant que expert de la politique turque et des affaires internationalesj’ai vu Erdoğan tracer une frontière ténue entre les engagements du pays en tant que membre de longue date de l’OTAN et ses engagements. dépendance à l’égard de la Russie pour le commerce, les ressources économiques et les importations d’énergie. Mais cet équilibre devient de plus en plus difficile à mesure que la guerre se prolonge.

La stratégie des intermédiaires

L’approche d’Erdogan s’aligne sur la trajectoire historique de la politique étrangère turque. La Turquie maintient un équilibre entre les puissances d’Europe occidentale et la Russie depuis que cette dernière émergé en tant qu’acteur régional ambitieux le long de la frontière nord de la Turquie au début du XVIIIe siècle.

L’acte d’équilibrage permis à l’Empire Ottoman, le prédécesseur de la Turquie, a survécu au XIXe siècle en grande partie intact malgré les pressions croissantes de l’Empire russe et des puissances européennes. L’incapacité à utiliser une stratégie d’équilibrage pendant la Première Guerre mondiale a facilité la disparition de l’empire. Unir nos forces avec Après la défaite des puissances centrales, la Turquie a dû connaître un sort catastrophique. En revanche, pendant la Seconde Guerre mondiale, un stratégie de neutralité a aidé la Turquie à sortir indemne de la guerre.

Face à la menace soviétique croissante pendant la guerre froide, la Turquie s’est réfugiée sous les garanties de sécurité occidentales. rejoindre l’OTAN en 1952.

Soulagée de la menace soviétique dans les années 1990, Ankara a recherché une plus grande autonomie en matière de politique étrangère. Cependant, il lui manquait les ressources économiques et militaires nécessaires ainsi que la volonté politique intérieure pour réaliser pleinement cette ambitionconduisant à un alignement sur la politique américaine au Moyen-Orient et dans les Balkans jusqu’au début des années 2010.

Un soutien éclaté

Mais le soutien américain aux Kurdes du nord de la Syrie, alignés sur les militants séparatistes du Parti des travailleurs du Kurdistan, et le Tentative de coup d’État de 2016 contre Erdoğan a marqué le début d’une relation plus conflictuelle entre Washington et Ankara.

Accusant les États-Unis et leurs alliés du Golfe Persique de complicité dans le coup d’État, Erdogan a commencé à courtiser Poutine, qui se tenait ouvertement derrière lui pendant et après la tentative de coup d’État. L’acquisition par Ankara de missiles sol-air S-400 de fabrication russe a conduit à sa retrait du programme américain F-35 Joint Strike Fighter et un ensemble de Sanctions américaines sur l’industrie de défense turque. Associée à ses interventions militaires répétées en Syrie, la proximité de la Turquie avec la Russie l’a, selon les critiques, réduite à un statut de «partenaire peu fiable» dans l’alliance de l’Atlantique Nord.

Mais il n’a pas fallu longtemps pour que le flirt d’Ankara avec Moscou aboutisse à une impasse. Le mort de 34 soldats turcs lors d’un bombardement russe dans le nord de la Syrie en février 2020 a incité à redoubler d’efforts pour rechercher une réconciliation avec les États-Unis. Cependant, l’administration Biden hésité à rétablir les relations en raison des inquiétudes suscitées par le régime de plus en plus autoritaire d’Erdoğan.

L’équilibre et l’Ukraine

La guerre en Ukraine a donné un nouvel élan à la stratégie d’équilibre d’Erdoğan. La Turquie contrôle de deux détroits majeurs et les liens établis avec l’Ukraine et d’autres États riverains de la mer Noire ont fourni un levier important pour une approche neutre et multiforme. Erdoğan espérait apparemment que le maintien des relations commerciales avec la Russie et ventes d’armes à l’Ukraine renforcerait l’économie turque en difficulté et réhabiliterait son image en Occident.

Mais le blocage précoce par Erdoğan de l’entrée de la Suède et de la Finlande dans l’OTAN suscité le ressentiment à Washington et à Bruxelles.

Alors que le conflit en Ukraine se poursuit et que la popularité d’Erdoğan dans le pays plongé dans la période préparatoire Aux élections de mai 2023, la pérennité de l’équilibre de la Turquie semblait à nouveau incertaine.

Ayant besoin de soutien financier et politique, Erdoğan se tourne vers l’Occident et le Golfe Golfe Persique? des pays. Il a approuvé l’adhésion de la Finlande à l’OTAN et conclu des accords économiques avec des pays favorables à l’Occident. Arabie Saoudite et le Emirats Arabes Unis – Les deux rivaux acharnés de la Turquie au Moyen-Orient.

À l’été 2023, Erdoğan a annoncé un nouveau cabinet qui projetait un perspective pro-occidentale. Il a réparé liens avec l’Egypte, un autre rival régional traditionnel, s’alignant sur le nouvel équilibre des pouvoirs que les États-Unis et leurs alliés régionaux façonnaient au Moyen-Orient. Et puis, lors du sommet de l’OTAN de juillet 2023 à Vilnius, la Lituanie Erdoğan a annoncé le retrait de son veto contre l’adhésion de la Suède à l’OTAN.

Les initiatives pro-occidentales d’Erdoğan ont incité les dirigeants occidentaux à adopter une approche prudemment optimiste, utilisant à la fois des incitations et des mesures punitives : prolonger un accord de 35 milliards de dollars Crédit de la Banque mondiale pour aider l’économie turque, tout en pénalisant les entités turques pour violation Sanctions américaines. Ce dernier a été interprété comme un message non voilé adressé à Ankara pour qu’elle prenne une position définitive dans ses affaires étrangères.

Erdoğan a reçu un message similaire de Poutine. En partie déçu par la réconciliation de la Turquie avec l’Occident, Poutine a choisi ne pas renouveler l’accord sur les céréales ukrainiennes malgré les négociations réussies d’Erdoğan. Ce fut un coup dur pour Erdoğan, qui cherchait à se positionner comme un acteur de pouvoir crucial dans le conflit Ukraine-Russie.

Bien qu’Erdoğan soit confronté à des représailles de la part des États-Unis et de la Russie, cela ne signifie pas nécessairement la fin de sa stratégie d’intermédiaire. La situation de la Turquie à la frontière Europe-Asie et ses liens historiques avec les régions voisines offrent à Erdoğan des opportunités de maintenir et même d’étendre une stratégie de neutralité entre les acteurs régionaux et mondiaux.

Les développements dans le Caucase du Sud et l’escalade du conflit entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza en sont deux exemples récents. Ils ajoutent une nouvelle couche de complexité à l’exercice d’équilibre d’Erdogan, mais aussi plus de marge de manœuvre pour lui. La Turquie a été un bailleur de fonds clé de l’offensive militaire de l’Azerbaïdjan au Haut-Karabakh – ce qui a révélé le déclin de l’influence de la Russie dans la région et créé un revers géopolitique majeur pour l’Iran. Pendant ce temps, les liens d’Erdoğan avec les deux Hamas et le gouvernement israélien lui offrir l’occasion de jouer un rôle de médiateur là.

Ozgur Ozkan, Université Touffes.

