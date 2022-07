La Turquie exige que l’espoir de l’OTAN respecte ses engagements terroristes

La Suède n’a toujours pas extradé les personnes recherchées par Ankara, a déclaré le ministre des Affaires étrangères Mevlut Cavusoglu.

La Suède n’a toujours pas extradé les individus accusés de crimes liés au terrorisme par la Turquie malgré son engagement à le faire le mois dernier dans un accord qui a vu Ankara lever son veto à la demande d’adhésion de Stockholm à l’OTAN, a déclaré mercredi le ministre des Affaires étrangères Mevlut Cavusoglu.

“Les personnes dont nous avons demandé l’extradition n’ont pas encore été envoyées en Turquie”, Cavusoglu a déclaré dans une interview avec le réseau turc TV100, ajoutant que la Suède et la Finlande, un autre espoir de l’OTAN qui était partie à l’accord, doivent respecter leurs engagements.

Stimulées par l’offensive russe en Ukraine, la Finlande et la Suède ont décidé de rejoindre l’OTAN après des décennies de neutralité, en demandant officiellement leur adhésion à l’alliance en mai. Cependant, pour qu’un pays candidat soit accepté dans l’alliance militaire, le consentement unanime de tous les membres actuels est nécessaire.

La Turquie s’est d’abord opposée aux offres des deux pays et a fixé plusieurs conditions à remplir pour qu’Ankara change d’avis. Le mois dernier à Madrid, les trois parties ont signé un mémorandum dans lequel la Suède et la Finlande s’engageaient à mettre fin à leur embargo sur les ventes d’armes à la Turquie et à réprimer les individus et les groupes kurdes qu’Ankara a qualifiés de terroristes. Parmi eux se trouvent des militants du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) qui ont demandé l’asile en Suède et en Finlande, et des partisans de l’ecclésiastique exilé Fetullah Gulen.

“Ainsi, bien que nous apprécions les déclarations faites par le gouvernement suédois et le ministère des Affaires étrangères du pays, nous devrons les voir remplir réellement les obligations prévues par le mémorandum”, a-t-il ajouté. dit le fonctionnaire.

Les paroles de Cavusoglu faisaient suite à un avertissement sévère du président turc Recep Tayyip Erdogan qui a déclaré la semaine dernière qu’Ankara pourrait toujours opposer son veto aux candidatures d’adhésion de la Finlande et de la Suède à l’OTAN si elles ne respectaient pas leurs obligations en vertu de l’accord.

Plus tard dans la semaine, le ministère turc des Affaires étrangères aurait convoqué le plus haut diplomate suédois dans le pays pour exprimer la décision du gouvernement “forte réaction” à une manifestation organisée par un groupe kurde à Göteborg.