La Turquie exclut un challenger potentiel du président Erdogan de la politique

ISTANBUL – Un tribunal turc a interdit au maire d’Istanbul toute activité politique pendant des années après l’avoir reconnu coupable d’avoir insulté des agents publics, une décision qui pourrait écarter une étoile montante de l’opposition considérée comme un challenger potentiel du président Recep Tayyip Erdogan en élections l’année prochaine. Le maire, Ekrem Imamoglu, dirige la plus grande ville et le centre économique de Turquie. Il a été condamné à deux ans et sept mois de prison mais n’a pas été arrêté et fera appel de la décision, a indiqué son parti. Si la décision est maintenue, il n’ira pas en prison car sa peine est inférieure au seuil requis pour l’incarcération en vertu de la loi turque. Mais il serait démis de ses fonctions de maire et interdit pour la durée de sa peine d’activité politique, y compris voter, être membre d’un parti politique et se présenter ou occuper une fonction publique. Cela pourrait essentiellement détruire les perspectives à court terme d’un dirigeant qui a fait ses preuves en remportant des élections contre le parti au pouvoir de M. Erdogan, le Parti de la justice et du développement, ou AKP. M. Imamoglu a été accusé d’insulte à des agents publics, un crime selon la loi turque. Mais ses partisans voient dans l’affaire contre lui une ruse concoctée par M. Erdogan et ses alliés pour écarter un candidat de la scène politique.

“Quelques personnes ne peuvent pas retirer aussi facilement l’autorité que le peuple a donnée”, a déclaré M. Imamoglu après l’annonce du verdict, s’exprimant en une vidéo postée sur Twitter. “Notre lutte devient plus forte.” Les Turcs comptent sur les élections parlementaires et présidentielles qui se tiendront en juin prochain ou avant pour déterminer l’avenir de ce pays de 85 millions d’habitants, l’une des 20 plus grandes économies du monde et membre de l’OTAN. M. Erdogan, en tant que politicien prédominant du pays pendant près de deux décennies et président depuis 2014, a poussé la Turquie vers un plus grand autoritarisme, utilisant son influence sur de larges pans de l’État pour renforcer son pouvoir et saper ses rivaux. Il cherchera à prolonger son mandat l’année prochaine, bien que sa position dans les sondages ait chuté en raison d’une crise économique. La livre turque a perdu une grande partie de sa valeur par rapport au dollar et l’inflation en glissement annuel est supérieure à 80%, selon les chiffres du gouvernement. Une coalition de six partis d’opposition espère renverser M. Erdogan et priver son parti de sa majorité parlementaire l’année prochaine, mais ils n’ont pas encore annoncé de candidat à la présidentielle. M. Imamoglu n’a pas annoncé publiquement s’il se présenterait à la présidence, mais certains sondages récents l’ont trouvé plus populaire que M. Erdogan. Il a également la rare distinction d’avoir battu le parti de M. Erdogan pour le contrôle de la plus grande ville de Turquie, deux fois la même année.