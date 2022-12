La Turquie et l’Arabie saoudite dénoncent l’interdiction des universités talibanes pour les femmes

Plus tôt cette semaine, les dirigeants talibans du pays ont ordonné aux femmes de tout le pays de cesser de fréquenter les universités privées et publiques avec effet immédiat et jusqu’à nouvel ordre.

Bien qu’ils aient initialement promis une règle plus modérée respectant les droits des femmes et des minorités, les talibans ont largement mis en œuvre leur interprétation de la loi islamique, ou charia, depuis qu’ils ont pris le pouvoir en août 2021.

Ils ont banni les filles du collège et du lycée, interdit aux femmes la plupart des domaines d’emploi et leur ont ordonné de porter des vêtements de la tête aux pieds en public. Les femmes sont également interdites d’accès aux parcs et aux gymnases. Dans le même temps, la société afghane, bien que largement traditionnelle, a de plus en plus adopté l’éducation des filles et des femmes au cours des deux dernières décennies.