La Turquie et l’Arabie saoudite dénoncent l’interdiction des universités talibanes pour les femmes

KABOUL, Afghanistan (AP) – La Turquie et l’Arabie saoudite sont devenues les derniers pays à majorité musulmane à condamner la décision des autorités talibanes d’interdire aux femmes d’accéder aux universités, tandis qu’environ deux douzaines de femmes ont organisé une manifestation dans les rues de Kaboul jeudi.

Dans un autre signe d’opposition nationale, plusieurs joueurs de cricket afghans ont condamné l’interdiction de l’université. Le cricket est un sport extrêmement populaire en Afghanistan, et les joueurs comptent des centaines de milliers de followers sur les réseaux sociaux.

Plus tôt cette semaine, les dirigeants talibans du pays ont ordonné aux femmes de tout le pays de cesser de fréquenter les universités privées et publiques avec effet immédiat et jusqu’à nouvel ordre.

Ils n’ont pas encore parlé publiquement de l’interdiction ni réagi à la réaction mondiale contre celle-ci, bien qu’un porte-parole du ministère de l’Enseignement supérieur, Ziaullah Hashmi, ait déclaré jeudi dans un tweet qu’une conférence de presse se tiendrait cette semaine pour expliquer cette décision.

Bien qu’ils aient initialement promis une règle plus modérée respectant les droits des femmes et des minorités, les talibans ont largement mis en œuvre leur interprétation de la loi islamique, ou charia, depuis qu’ils ont pris le pouvoir en août 2021.

Ils ont banni les filles du collège et du lycée, interdit aux femmes la plupart des domaines d’emploi et leur ont ordonné de porter des vêtements de la tête aux pieds en public. Les femmes sont également interdites d’accès aux parcs et aux gymnases. Dans le même temps, la société afghane, bien que largement traditionnelle, a de plus en plus adopté l’éducation des filles et des femmes au cours des deux dernières décennies.

Les dernières condamnations de l’interdiction des universités sont venues de Turquie et d’Arabie saoudite.

Le ministre turc des Affaires étrangères, Mevlut Cavusoglu, a déclaré jeudi que l’interdiction n’était “ni islamique ni humaine”.

S’exprimant lors d’une conférence de presse conjointe avec son homologue yéménite, Cavusoglu a appelé les talibans à revenir sur leur décision.

« Quel mal y a-t-il à l’éducation des femmes ? Quel mal cela fait-il de faire à l’Afghanistan ? dit Cavusoglu. « Y a-t-il une explication islamique ? Au contraire, notre religion, l’islam, n’est pas contre l’éducation, au contraire, elle encourage l’éducation et la science.

L’Arabie saoudite, qui jusqu’en 2019 appliquait des restrictions radicales sur les voyages, l’emploi et d’autres aspects cruciaux de leur vie quotidienne, y compris la conduite, a également exhorté les talibans à changer de cap.

Le ministère saoudien des Affaires étrangères a exprimé « son étonnement et ses regrets » face au refus des femmes afghanes de suivre une formation universitaire. Dans un communiqué publié mercredi soir, le ministère a déclaré que la décision était “étonnante dans tous les pays islamiques”.

Auparavant, le Qatar, qui s’est engagé auprès des autorités talibanes, avait également condamné la décision.

Dans la capitale de Kaboul, environ deux douzaines de femmes ont défilé dans les rues jeudi, scandant en dari pour la liberté et l’égalité. “Tout ou rien. N’ayez pas peur. Nous sommes ensemble », ont-ils scandé.

Dans une vidéo obtenue par l’Associated Press, une femme a déclaré que les forces de sécurité talibanes avaient utilisé la violence pour disperser le groupe.

« Les filles ont été battues et fouettées », a-t-elle dit. « Ils ont également amené des femmes militaires avec eux, fouettant les filles. Nous nous sommes enfuis, des filles ont été arrêtées. Je ne sais pas ce qui va se passer.

Plusieurs joueurs de cricket afghans ont demandé la levée de l’interdiction.

Le joueur Rahmanullah Garbaz a déclaré dans un tweet que chaque jour d’éducation perdu était un jour perdu dans l’avenir du pays.

Un autre joueur de cricket, Rashid Khan, a tweeté que les femmes sont le fondement de la société. “Une société qui laisse ses enfants entre les mains de femmes ignorantes et analphabètes ne peut pas s’attendre à ce que ses membres servent et travaillent dur”, a-t-il écrit.

Une autre manifestation de soutien aux étudiantes universitaires s’est déroulée à l’Université médicale de Nangarhar. Les médias locaux ont rapporté que des étudiants de sexe masculin sont sortis par solidarité et ont refusé de passer des examens jusqu’à ce que l’accès des femmes à l’université soit rétabli.

—-

La rédactrice d’Associated Press, Suzan Fraser, a contribué depuis Ankara, en Turquie.

The Associated Press