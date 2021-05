La Turquie et l’Arabie saoudite conviennent de continuer à améliorer leurs relations lors de la première visite de la FM turque au Royaume depuis le meurtre de Khashoggi

Le prince FM saoudien Faisal bin Farhan et le turc Mevlut Cavusoglu ont discuté des relations bilatérales ainsi que des principaux développements régionaux et internationaux, a rapporté l’agence de presse officielle saoudienne SPA après leur rencontre.

Les deux ont convenu de «Travailler sur des questions positives inscrites à notre ordre du jour commun et tenir des consultations régulières», Cavusoglu a déclaré sur Twitter. La coopération entre Ankara et Riyad «Contribuer à la stabilité, à la paix et à la prospérité dans la région», il ajouta.

La première visite du haut diplomate turc en Arabie saoudite en plus de deux ans a été précédée de deux appels téléphoniques entre le roi Salmane et le président turc Recep Tayyip Erdogan la semaine dernière, dans lesquels ils ont évoqué un éventuel rapprochement.

Les relations entre Riyad et Ankara se sont gravement détériorées à la suite de l’assassinat de Khashoggi, chroniqueur du Washington Post et critique du prince saoudien Mohammed ben Salmane, à l’intérieur du consulat du Royaume à Istanbul en octobre 2018.

La Turquie a réagi avec colère à un meurtre sur son territoire, Erdogan insistant sur le fait qu’il avait été organisé à la « Niveaux les plus élevés » du gouvernement saoudien.

Riyad a rejeté les accusations et a répondu par un boycott non officiel des produits turcs.

Le meurtre de Khashoggi n’est pas la seule question litigieuse que les deux, qui luttent pour des positions de leader dans le monde musulman, doivent surmonter pour rétablir les relations diplomatiques. Ankara a critiqué les tentatives de Riyad de lancer un dialogue avec Israël, tandis que l’Arabie saoudite a condamné l’intervention militaire de la Turquie en Libye.

