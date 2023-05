La Turquie et la Syrie planifient une feuille de route pour reconstruire leurs relations – Russie

Les pourparlers entre les deux parties à Moscou cette semaine ont été « substantiels et francs », selon le ministère russe des Affaires étrangères

La Turquie, la Syrie, l’Iran et la Russie ont convenu d’élaborer une feuille de route pour reconstruire les liens entre Ankara et Damas, qui se sont détériorés pendant le conflit syrien, a déclaré le ministère russe des Affaires étrangères.

L’annonce a été faite après des entretiens entre les hauts diplomates des quatre pays – Mevlut Cavusoglu de Turquie, Faisal Mekdad de Syrie, Hossein Amir-Abdollahian d’Iran et Sergueï Lavrov de Russie – qui se sont conclus mercredi à Moscou.

Au cours des négociations, les ministres des Affaires étrangères « a discuté des questions de restauration des relations interétatiques syro-turques sous divers aspects de manière approfondie et franche », a indiqué le ministère dans un communiqué.

« Les participants ont également convenu de charger leurs vice-ministres des Affaires étrangères de préparer une feuille de route pour faire progresser les relations entre la Turquie et la Syrie en coordination avec les ministères de la Défense et les services spéciaux des quatre pays », a-t-il ajouté. il a ajouté.

Toutes les parties ont souligné leur engagement à préserver la souveraineté et l’intégrité territoriale de la Syrie et ont convenu de poursuivre les contacts dans des formats bilatéraux et quadruples, selon Moscou.

Le FM turc Cavusoglu a écrit sur Facebook que des questions telles que la coopération dans la lutte contre le terrorisme, le travail conjoint pour créer les conditions du retour des réfugiés syriens, l’avancement du processus politique en Syrie et la protection de l’intégrité territoriale du pays ont été discutées dans la capitale russe.

Le ministère syrien des Affaires étrangères a confirmé les comptes de Moscou et d’Ankara dans son communiqué. Damas a ajouté que les parties ont également souligné la nécessité d’augmenter l’aide internationale à la Syrie pour la reconstruction du pays après une bataille contre le terrorisme international qui a duré plus d’une décennie.

En décembre, Moscou a accueilli les premiers pourparlers en 11 ans entre les ministres de la Défense de la Turquie et de la Syrie. Selon un article du journal syrien Al-Watan, lors de cette réunion, Ankara a accepté de retirer ses troupes du nord de la Syrie.

Cependant, les forces turques restent toujours dans la province d’Idlib – la dernière zone restant sous le contrôle des militants dans le pays, Cavusoglu ayant déclaré le mois dernier qu’elles étaient nécessaires là-bas « pour prévenir les menaces contre [Türkiye]mais aussi pour bloquer les efforts visant à démanteler la Syrie.

Les relations entre Ankara et Damas se sont détériorées après le déclenchement du conflit en Syrie en 2011 et ont vu Türkiye se joindre aux appels occidentaux pour que le président Bashar Assad soit destitué du pouvoir, soutenu par l’armée nationale syrienne et d’autres groupes antigouvernementaux.

Cependant, au cours des dernières années, les autorités syriennes, aidées par leurs alliés russes et iraniens, ont pu reprendre le contrôle de la majeure partie du territoire du pays, battant, entre autres, l’État islamique (IS, anciennement ISIS/ISIL) et d’autres groupes terroristes. . La position d’Ankara envers Damas a également changé récemment alors qu’elle commençait à chercher des moyens de renouer des liens avec son voisin. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a déclaré en janvier qu’il était prêt à rencontrer Assad après que leurs diplomates respectifs aient fait le travail préparatoire, afin « établir la paix et la stabilité dans la région ».

La semaine dernière, la Syrie a été réintégrée en tant que membre de la Ligue arabe après avoir été suspendue pendant plus de dix ans. Il a également accepté de renouer des relations diplomatiques avec un autre acteur majeur de la région, l’Arabie saoudite.