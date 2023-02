La Turquie et la Syrie ont fait plus de 25 000 morts dans le séisme alors que les sauvetages miraculeux se poursuivent.

Commentez cette histoire Commentaire

Samedi, les sauveteurs ont continué à sortir les survivants du tremblement de terre des décombres dans le sud de la Turquie, alors même que les efforts de sauvetage se terminaient dans le nord-ouest de la Syrie et que les secouristes des régions touchées commençaient à se concentrer sur la récupération des corps et l’hébergement des personnes déplacées. Les autorités turques ont lancé une enquête pour enquêter sur les entrepreneurs en construction pour négligence présumée, alors que la colère du public montait face au grand nombre de victimes dans un pays sujet aux tremblements de terre.

Une famille de cinq personnes faisait partie des personnes tirées des décombres le sixième jour après les tremblements de terre dévastateurs, défiant les probabilités et laissant espérer que davantage de personnes pourraient encore être retrouvées vivantes au milieu des décombres. Les équipes de secours de Nurdagi, dans la région de Gaziantep, dans le sud de la Turquie, ont détecté une mère et sa fille vivantes sous les décombres après 129 heures, a rapporté le média turc Haberturk. Les équipes ont extrait le couple, ainsi que les deux autres enfants de la famille et leur père.

Sengul Karabacak, quatre ans, a été tiré des décombres à Gaziantep environ 132 heures après le tremblement de terre, a rapporté l’agence de presse officielle Anadolu. Des images à la télévision turque la montraient clignotant au soleil, alerte et vivante, alors que les sauveteurs la transportaient sur une civière dans une ambulance en attente.

Les sauvetages en Turquie – au nombre de plus d’une douzaine samedi, selon Anadolu – témoignent du travail des secouristes de Turquie et du monde entier qui sont descendus cette semaine dans les provinces du sud du pays, avec des chiens et des caméras thermiques, pour chasser pour des signes de vie au milieu des monticules de béton brisé. Ils ont également montré la remarquable résilience du corps humain, alors même que le nombre total de décès dus aux tremblements de terre dépassait 25 000.

Survivre 130 heures piégé sous les décombres “est très remarquable mais pas inconnu”, a déclaré Christopher Colwell, professeur de médecine d’urgence à l’Université de Californie à San Francisco. “Au fur et à mesure que nous dépassons 130 heures, cela devient de plus en plus remarquable sans aucun accès à l’eau.”

Le ministre turc de la Santé, Fahrettin Koca, a déclaré samedi qu’au moins 22 327 personnes avaient été tuées et plus de 80 000 blessées en Turquie. Dans le nord-ouest de la Syrie, plus de 2 100 personnes sont mortes. Dans les zones sous contrôle du gouvernement syrien, au moins 1 387 personnes sont mortes, bien que les médias d’État n’aient pas partagé de bilan mis à jour depuis jeudi. Des photos publiées samedi par les médias officiels montrent le président syrien Bachar al-Assad observant des opérations de sauvetage à Jableh et visitant des familles déplacées par les tremblements de terre à Lattaquié.

Par ailleurs, Tedros Adhanom Ghebreyesus, chef de l’Organisation mondiale de la santé, s’est rendu à Alep. “J’ai le cœur brisé de voir les conditions auxquelles les survivants sont confrontés – un temps glacial et un accès extrêmement limité aux abris, à la nourriture, à l’eau, au chauffage et aux soins médicaux”, a-t-il déclaré. écrit sur Twitter.

Le chef de l’aide de l’ONU, Martin Griffiths, a qualifié la catastrophe de “pire événement en 100 ans dans la région”, lors de sa visite à Kahramanmaras, près de l’épicentre du tremblement de terre en Turquie. Griffiths a déclaré à Sky News samedi que le nombre de morts devrait doubler. Le tremblement de terre est le plus puissant qu’ait connu la Turquie depuis 1939, et le bilan humain a déjà dépassé celui du dernier tremblement de terre massif, en 1999.

La phase de sauvetage touchait à sa fin, a déclaré Griffiths à Anadolu samedi, et l’aide humanitaire commencerait à se concentrer sur la reconstruction. Les Nations Unies dirigeraient l’aide “pour la phase d’urgence” afin de fournir un hébergement temporaire aux personnes déplacées, tandis qu’en Turquie, le gouvernement prendrait l’initiative de la reconstruction, a déclaré Griffiths.

Quatre jours après qu’un tremblement de terre massif a frappé le sud de la Turquie le 6 février, les efforts de sauvetage se sont poursuivis dans la ville durement touchée d’Antakya. (Vidéo : David Enders pour le Washington Post)

En visite samedi dans la ville de Sanliurfa endommagée par le séisme, le président turc Recep Tayyip Erdogan s’est engagé à reconstruire plus de 100 000 résidences détruites d’ici un an. Plus de 1,1 million de personnes séjournent dans des centres d’hébergement temporaires, a-t-il dit, s’engageant à fournir une aide à la location aux personnes touchées et à aider les familles des zones dévastées à transférer leurs enfants dans des écoles d’autres villes.

L’Arménie a envoyé des camions d’aide dans la zone sinistrée en Turquie, a annoncé samedi le ministère arménien des Affaires étrangères. C’était la première fois depuis 1993 que des camions humanitaires traversaient entre les deux pays, longtemps adversaires sans relations diplomatiques et à frontière fermée.

Les responsables turcs ont souligné l’importance de l’unité et les efforts de l’État pour répondre à la catastrophe. Bien qu’Erdogan ait reconnu certains défis liés à la réponse au tremblement de terre, il a cherché à présenter les critiques comme des fauteurs de troubles sur les réseaux sociaux essayant de semer la discorde. Mais les appels à la responsabilité – pour les bâtiments défectueux et, dans certaines régions, une réponse retardée aux tremblements de terre – se multiplient.

Les tensions ont semblé déborder à Hatay tôt samedi, lorsqu’une équipe de secours autrichienne a brièvement suspendu ses opérations dans la région après “quelques troubles et agressions” parmi des habitants en colère, a déclaré Marcel Taschwer, porte-parole de l’armée autrichienne. Aucun des Autrichiens n’a été attaqué. Les habitants de Hatay ont accusé les autorités de négliger la région immédiatement après les tremblements de terre. L’équipe autrichienne a repris ses opérations plus tard samedi sous la protection de soldats turcs.

L’Union des barreaux turcs a appelé cette semaine l’État à “lutter contre l’impunité” et à agir rapidement pour recueillir des preuves dans les bâtiments détruits afin de sonder les défauts de construction. Des milliers d’avocats étaient prêts à aider aux enquêtes, a indiqué l’association.

Le ministère turc de la Justice a annoncé samedi l’ouverture de “bureaux d’enquête sur les crimes liés aux tremblements de terre” dans les provinces touchées pour enquêter sur les négligences et les actes répréhensibles potentiels qui auraient pu conduire à l’effondrement de bâtiments lors des tremblements de terre.

Au moins 14 personnes ont été arrêtées samedi pour négligence présumée liée à certains de ces bâtiments, ont rapporté les médias turcs. Parmi eux se trouvait Mehmet Yasar Coskun, l’entrepreneur en charge d’une résidence détruite à Hatay qui a été arrêté vendredi à l’aéroport d’Istanbul alors qu’il tentait d’embarquer sur un vol à destination du Monténégro.

Les autorités turques ont également arrêté samedi au moins 98 personnes pour avoir prétendument pillé des bâtiments endommagés et fraudé une victime du tremblement de terre, a rapporté Anadolu. Erdogan a mis en garde à plusieurs reprises contre le pillage.

De l’autre côté de la frontière, dans le nord-ouest de la Syrie tenu par les rebelles, où peu d’aide est arrivée, la Défense civile syrienne a déclaré que ses efforts de sauvetage dans plus de 40 villes et villages dévastés par les tremblements de terre étaient terminés. Les volontaires du groupe, également connu sous le nom de Casques blancs, se sont concentrés sur la récupération des corps dans les décombres.

Le groupe a fustigé la communauté internationale pour ne pas avoir suffisamment aidé les efforts de sauvetage, laissant les secouristes dans certaines régions déterrer les survivants en grande partie avec des pelles et des rétrocaveuses. Les responsables de l’ONU ont déclaré que les routes endommagées et les considérations de sécurité ont entravé l’acheminement de l’aide. Des contraintes politiques sont également en jeu : pendant la guerre civile syrienne, qui a débuté en 2011, Damas a restreint l’accès au nord-ouest, qui est détenu par des groupes armés soutenus par la Turquie, les livraisons d’aide dépendant des votes du Conseil de sécurité de l’ONU et d’un passage frontalier principal. ouvert via la Turquie.

Griffiths a déclaré qu’il espérait que l’aide irait aux régions syriennes à l’intérieur et à l’extérieur du contrôle du gouvernement, bien qu’il ait ajouté samedi que la situation n’était “pas encore claire”. Le gouvernement syrien a déclaré plus tôt qu’il avait approuvé la livraison de l’aide aux zones hors de son contrôle, bien qu’il ne soit pas clair si quelqu’un était arrivé par cette route samedi soir.

Dans la Syrie dévastée par le tremblement de terre, une attente désespérée pour une aide qui n’est jamais venue

À Jinderis, la ville la plus touchée du nord-ouest de la Syrie, des camions transportant de l’aide humanitaire en provenance de pays du Moyen-Orient ont commencé à arriver samedi via la Turquie, apportant de la nourriture, des fournitures médicales et d’autres aides humanitaires indispensables en provenance d’Arabie saoudite et du Qatar.