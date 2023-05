La Turquie et la Syrie conviennent d’améliorer leurs relations après des pourparlers à Moscou

MOSCOU – La Syrie et la Turquie ont convenu mercredi de mettre en place une « feuille de route » pour améliorer les relations tendues, à la suite de pourparlers aux côtés de la Russie et de l’Iran à Moscou.

L’accord intervient une semaine après que la Syrie et les gouvernements arabes se sont réunis en Jordanie pour établir leur propre feuille de route pour résoudre la longue guerre civile en Syrie et renforcer les liens. La Syrie revient dans le giron arabe et rétablit lentement les liens avec ses voisins.

La Ligue arabe a également réadmis l’adhésion de la Syrie après une suspension de 12 ans au début du conflit dimanche, avant que l’Arabie saoudite n’envoie une invitation officielle plus tôt mercredi au président Bashar Assad pour assister au prochain sommet de Djeddah.

Tout au long des 12 années de conflit, la Turquie a soutenu des groupes d’opposition armés dans le nord-ouest du pays cherchant à chasser Assad du pouvoir. Le gouvernement syrien a fréquemment dénoncé l’emprise d’Ankara sur des parties d’une enclave du nord-ouest précédemment saisies par les opposants à Assad. La Turquie a capturé le territoire à travers plusieurs incursions militaires depuis 2016 contre les forces kurdes soutenues par les États-Unis.

La Russie, quant à elle, est intervenue militairement en Syrie à partir de septembre 2015 et, aux côtés de l’Iran, a joué un rôle central dans le maintien d’Assad au pouvoir et dans la reconquête d’une grande partie du pays. Moscou a maintenu une présence militaire dans le pays du Moyen-Orient alors même que la majeure partie de ses forces est occupée à combattre en Ukraine.

Moscou a passé des années à essayer d’aider le président syrien Bashar Assad à rétablir les liens avec la Turquie et d’autres pays qui ont été fracturés pendant la guerre, qui a tué près de 500 000 personnes et déplacé la moitié de la population syrienne d’avant-guerre de 23 millions.

PHOTOS : Moscou accueille des pourparlers historiques sur le rapprochement Turquie-Syrie

Le ministre russe des Affaires étrangères a accueilli mercredi ses homologues de Turquie, de Syrie et d’Iran pour des entretiens qui ont marqué le contact au plus haut niveau entre Ankara et Damas depuis le début de la guerre civile syrienne il y a plus de dix ans.

Les pourparlers pour établir un plan visant à améliorer les relations entre la Turquie et la Syrie se feraient en coordination avec la communication en cours entre les ministères de la Défense des quatre pays.

« Les ministres ont noté l’atmosphère positive et constructive de l’échange de vues et ont convenu de poursuivre les contacts de haut niveau et les pourparlers techniques au format quadripartite dans la période à venir », a indiqué un communiqué du ministère russe des Affaires étrangères à l’issue des pourparlers.

Le communiqué ajoute qu’ils ont appelé à davantage d’aide internationale à la Syrie, non seulement pour aider la population en difficulté du pays, mais aussi « dans l’intérêt du retour volontaire, sûr et digne » des réfugiés et de la reconstruction d’après-guerre.

Les efforts en vue d’une réconciliation turco-syrienne interviennent alors que le président turc Recep Tayyip Erdogan subit d’intenses pressions dans son pays pour renvoyer les réfugiés syriens dans un contexte de forte récession économique et de montée du sentiment anti-réfugiés. Il cherche à se faire réélire dimanche, alors que la Turquie organise des élections présidentielles et législatives.

Les médias officiels syriens ont cité le ministre syrien des Affaires étrangères, Faisal Mekdad, qui aurait déclaré lors de la réunion de mercredi que la Syrie et la Turquie « partagent des objectifs et des intérêts communs ». Il a déclaré que « malgré tous les points négatifs de ces dernières années », Damas considérait les pourparlers comme une opportunité « pour les deux gouvernements de coopérer avec l’aide et le soutien de nos amis la Russie et l’Iran ».

Pourtant, Mekdad a ajouté que « l’objectif principal » du gouvernement syrien était de mettre fin à toutes les présences militaires « illégales » dans le pays, y compris celle des forces turques.

« Nous continuerons d’exiger et d’insister sur le sujet du retrait », a-t-il déclaré.

Après un tremblement de terre meurtrier en février qui a tué des dizaines de milliers de personnes en Syrie et en Turquie, la normalisation régionale avec Damas a commencé à s’accélérer. En avril, Moscou a accueilli les ministres de la Défense de la Turquie, de la Syrie et de l’Iran pour des entretiens qui, selon elle, portaient sur « des mesures pratiques pour renforcer la sécurité en République arabe syrienne et normaliser les relations syro-turques ».

___

Kareem Chehayeb à Beyrouth et Albert Aji à Damas, en Syrie, ont contribué.