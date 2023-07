La Turquie et la Hongrie menacent l’unité de l’OTAN face à la Russie

Commentez cette histoire Commentaire

Lorsque les dirigeants des pays de l’OTAN se réuniront en Lituanie cette semaine, le président Biden et ses plus proches alliés s’efforceront d’envoyer à la Russie un message fort : que l’Occident est uni contre la guerre du président russe Vladimir Poutine en Ukraine. Mais mettant en péril leur démonstration de cohésion, plusieurs des mêmes dirigeants rejoindront Biden pour le sommet de Vilnius, dont le refus d’admettre la Suède en tant que nouveau membre du bloc de 31 nations souligne les divisions qui pourraient éroder le pouvoir dissuasif de l’OTAN au milieu d’une impasse dangereuse avec Moscou.

Alors que le président turc Recep Tayyip Erdogan et le Premier ministre hongrois Viktor Orban ont cité des objections divergentes à l’entrée de la Suède, dont l’armée avancée renforcera la puissance de combat de l’OTAN, leur statut commun de récalcitrants met en évidence la capacité de tout État membre à perturber les priorités de l’alliance largement soutenues.

Les hommes forts sont des alliés problématiques, s’ils sont importants, de l’OTAN : Erdogan, fraîchement sorti d’une victoire électorale cimentant plus de deux décennies au pouvoir, et Orban, qui a maintenu des liens chaleureux avec Poutine et a rejeté certaines aides européennes à l’Ukraine, ont fait l’objet de critiques pour anti- pratiques démocratiques, mais aussi la reconnaissance de leurs contributions militaires et autres à l’alliance.

Le différend sur l’adhésion de la Suède, qui nécessite l’approbation des législateurs turcs et hongrois pour être finalisé, représente non seulement une menace pour l’objectif de Biden de brandir sa direction d’une OTAN forte, mais sert de rappel d’autres différences qui rongent l’alliance, y compris des fissures sur les niveaux de dépenses militaires, le cheminement de Kiev vers l’adhésion et, plus récemment, une décision de la Maison Blanche de fournir des armes à sous-munitions à l’Ukraine.

Alexander Vershbow, un diplomate américain chevronné qui a été secrétaire général adjoint de l’OTAN, a déclaré que la gestion des différends internes était «le coût des affaires» pour un organisme consensuel comme l’OTAN, dont les alliés, de manière cruciale, doivent également s’engager à envoyer leurs troupes à protégez-vous les uns les autres si nécessaire.

« En fin de compte, l’OTAN n’a jamais été paralysée lorsque quelque chose d’une importance absolument vitale est en jeu », a déclaré Vershbow, qui est maintenant membre du Conseil de l’Atlantique. « C’est la chose importante. »

Le sommet des 11 et 12 juillet intervient alors que les dirigeants ukrainiens lancent des appels urgents pour obtenir des armes supplémentaires de l’Occident, y compris des avions de combat, selon eux. devait l’emporter dans une opération âprement disputée pour récupérer le territoire sous contrôle russe. Ils poussent également pour une voie plus claire vers l’adhésion à l’OTAN.

L’invasion de l’Ukraine par Poutine en 2022 a injecté l’OTAN, créée en 1949 alors que les lignes de bataille de la guerre froide étaient tracées, avec une urgence renouvelée alors que les alliés durcissent leurs défenses contre ce que la plupart considèrent comme une menace renouvelée de la Russie. Bien que l’OTAN elle-même n’ait pas fourni d’armes à l’Ukraine, elle a servi de forum pour coordonner l’augmentation massive du soutien occidental à Kiev.

Comme la Finlande, qui a finalisé son processus d’adhésion en avril, la Suède a abandonné des décennies de non-alignement militaire en réponse à l’invasion de Poutine. Malgré la décision d’Erdogan d’abandonner les objections de son gouvernement à l’adhésion de la Finlande en mars, il a refusé d’approuver l’adhésion de la Suède, invoquant des plaintes supplémentaires.

Les diplomates se bousculent maintenant – après des mois à exprimer leur confiance que le sommet de Vilnius serait l’occasion de célébrer l’adhésion de la Suède — de persuader la Hongrie et surtout la Turquie d’envoyer le signal qu’elles permettra à l’entrée de Stockholm d’avancer.

Les raisons pour lesquelles la Turquie s’oppose à l’adhésion de la Suède incluent ce qu’Ankara dit être un refus d’extrader des individus qu’elle considère comme des terroristes, y compris des membres du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) et un mouvement accusé d’avoir tenté de renverser le gouvernement turc en 2016. La Turquie s’est également plainte sur les manifestations anti-Erdogan organisées en Suède et les manifestations au cours desquelles des Corans ont été brûlés.

Ces plaintes ont concordé avec la rhétorique populiste qu’Erdogan a utilisée chez lui, y compris pendant la l’élection présidentielle de mai, lorsqu’il a décrit ses opposants comme des sympathisants des militants kurdes et comme des ennemis des valeurs familiales musulmanes traditionnelles, des thèmes qui ont trouvé un écho auprès des électeurs nationalistes et de la base de partisans d’Erdogan.

Erdogan a réitéré ces thèmes plus tôt cette semaine, qualifiant l’incendie du Coran à Stockholm pendant la fête musulmane de l’Aïd al-Adha du mois dernier « d’acte odieux » qui n’était pas un « incident isolé ».

Alors que de hauts responsables américains et de l’OTAN insistent sur le fait que Stockholm a respecté les conditions énoncées l’année dernière pour apaiser les préoccupations de sécurité d’Ankara – y compris la modification de sa constitution et l’approbation de lois antiterroristes plus strictes – Erdogan a refusé d’envoyer le protocole d’adhésion de la Suède aux législateurs turcs.

Sinan Ulgen, chercheur principal à Carnegie Europe à Bruxelles, a déclaré que s’il y avait un « angle domestique » dans la position de la Turquie sur la Suède, qu’Erdogan utilisait pour gagner un soutien politique, son opposition n’était « jamais qu’un outil électoral ». Au contraire, a déclaré Ulgen, il s’agit d’une puce de courtage pour arracher une concession clé aux États-Unis.

Les responsables et les analystes affirment que le coût de l’acquiescement de la Turquie semble être un accord de 20 milliards de dollars pour les avions de chasse américains F-16, un accord que l’administration Biden a soutenu au motif qu’il renforcerait les défenses orientales de l’OTAN mais qui fait depuis longtemps face à l’opposition au Capitole.

À ce stade, l’approbation par la Turquie de la candidature de la Suède à l’OTAN « a plus à voir avec ce que les États-Unis finiront par faire, et ne feront pas, que ce que la Suède a fait », a déclaré Ulgen.

Alors que le sénateur Robert Menendez (DN.J.), président de la commission sénatoriale des relations étrangères, s’est longtemps opposé à la vente de F-16 sur le bilan des droits de la Turquie et sa position antagoniste envers la Grèce, membre de l’OTAN, les opposants à l’accord se sont multipliés comme le retard de l’adhésion de la Suède s’est allongé. Les législateurs, dont le chef de la minorité sénatoriale Mitch McConnell (R-Ky.), déclarent maintenant qu’ils ne soutiendront pas la vente d’avions de combat tant que la Turquie ne cédera pas.

La danse sous-jacente d’Erdogan sur la Suède est la relation complexe de son pays avec la Russie, avec qui la Turquie partage des liens économiques profonds et une histoire de transactions et de rivalités. Alors qu’Erdogan et Poutine se considèrent comme des contrepoids à la puissance américaine, leurs pays se sont retrouvés du côté opposé des conflits, notamment en Libye et en Syrie.

Après que la Turquie a abattu un avion de chasse russe en 2015, la Russie a suspendu un flux lucratif de touristes vers la côte méditerranéenne de la Turquie et son importation de produits agricoles turcs.

Les liens de la Turquie avec la Russie ont été un point de discorde fréquent avec Washington. Lorsqu’Ankara a acquis un système avancé de défense aérienne russe, Washington a répondu par des sanctions et a retiré la Turquie de son programme d’avions de chasse F-35, donnant à Poutine une double victoire : l’incident a créé un fossé au sein de l’OTAN et a empêché le déploiement d’avions avancés à proximité des troupes russes. en Syrie.

D’autres fois, ces liens ont profité à l’Occident, par exemple lorsque la Turquie a aidé à négocier un accord entre Moscou et Kiev pour reprendre les exportations de céréales ukrainiennes via la mer Noire ou organiser un échange de prisonniers de guerre de haut niveau.

« C’est une relation compliquée et nuancée », a déclaré David Satterfield, qui a été ambassadeur des États-Unis en Turquie et est maintenant directeur du Baker Institute for Public Policy de l’Université Rice, à propos des liens de la Turquie avec la Russie. « Mais en fin de compte, c’est celui que nous, en tant que membre de l’OTAN, trouvons précieux pour l’alliance. »

Des diplomates soulignent qu’Ankara, qui commande la deuxième plus grande force terrestre de l’OTAN et a envoyé des troupes pour participer à l’alliance missions, dont l’Afghanistan, reste un précieux contributeur. La Turquie a également été un soutien fiable de l’Ukraine, vendant des armes drones à Kiev avant même l’invasion de Poutine en 2022.

Entre-temps, les responsables hongrois ont cité diverses raisons expliquant le refus de leur pays de ratifier l’adhésion de la Suède, allant de ce qu’un porte-parole du gouvernement a déclaré à l’empressement de Stockholm à « basculer la Hongrie » au « trône de supériorité morale en ruine » du pays nordique.

Mais l’obstruction de la Hongrie concerne moins la Suède que la forte affinité d’Orban avec Erdogan, a déclaré Peter Kreko, directeur du groupe de réflexion Political Capital basé à Budapest. « La Turquie est un modèle d’une part », a-t-il déclaré. « Deuxièmement, c’est une source d’inspiration idéologique. Troisième, [Turkey is] un partenaire commercial très important, non seulement au niveau national, mais aussi dans les milieux d’affaires proches de la famille Erdogan et de la famille Orban.

La Hongrie est une exception de l’OTAN en raison des liens chaleureux d’Orban avec Poutine, du scepticisme du pays quant aux objectifs de guerre de l’Ukraine et de son refus d’autoriser l’expédition d’armes vers l’Ukraine à travers son territoire. Orban fait face à des critiques sur ses pratiques de gouvernance, se heurtant à plusieurs reprises à l’Union européenne sur son approche de la migration et de l’État de droit. Et comme la Turquie, la Hongrie s’est tournée vers la Russie pour l’aider à maintenir son économie à flot.

Le ministre hongrois des Affaires étrangères, Peter Szijjarto, a déclaré que Budapest ne ferait pas obstacle à elle seule à la candidature de la Suède. S’il y a un changement dans la position de la Turquie, « alors bien sûr nous tiendrons la promesse que la Hongrie ne retardera aucun pays en termes d’adhésion », a-t-il déclaré aux journalistes la semaine dernière.

Le sénateur James E. Risch (Idaho), le principal républicain de la commission sénatoriale des relations étrangères, a déclaré que les efforts de la Turquie pour obtenir des concessions sans rapport avec l’entrée de la Suède dans l’OTAN l’avaient amené à se demander si les pays qui posent des obstacles à la mission plus large de l’alliance devraient toujours être membres du tout. .

« Écoutez, quand vous avez une alliance comme celle-ci avec … 31 pays, il est important que chaque pays résolve les problèmes dans le meilleur intérêt de l’alliance, par opposition à quelque chose qui est dans son propre intérêt, en particulier si cela n’est pas pertinent pour la fondation ou objectif de l’alliance », a-t-il déclaré aux journalistes.

Ces défis internes étaient visibles dans la perspective du sommet de Vilnius, car les divisions régionales et entre factions sur qui remplacerait le mieux Jens Stoltenberg en tant que prochain secrétaire général de l’OTAN avant son départ prévu cet été ont conduit à sa prolongation d’un an.

Mais les diplomates affirment que l’OTAN a relevé de sérieux défis internes au cours des décennies, notant que la France, l’un des membres les plus influents de l’alliance, s’est retirée du commandement militaire de l’OTAN en signe de protestation dans les années 1960. Paris n’est revenu au commandement militaire qu’en 2009.

« L’OTAN a résisté à cela dans le passé », a déclaré Satterfield. « Et il résistera à celui-ci. »

Ryan et Hauslohner ont rapporté de Washington. Rauhala a rapporté de Bruxelles; Fahim a rapporté d’Istanbul; Morris a rapporté de Berlin.

