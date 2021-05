La Turquie et la Chine perturbent le marché des drones armés de plusieurs milliards de dollars

L’utilisation généralisée de drones en Irak et en Afghanistan par les États-Unis pour cibler et tuer des insurgés a lancé un nouveau chapitre dans l’histoire du conflit. Ces aéronefs de haut vol et télépilotés pouvaient attaquer des cibles en toute impunité pendant que les opérateurs travaillaient en toute sécurité dans un poste de contrôle au sol.

Garder les équipages hors de danger a également rendu les drones politiquement bon marché à utiliser dans des cieux dangereux. Aujourd’hui, de plus en plus de pays, comme la Chine et la Turquie, acquièrent cette capacité militaire à leurs propres fins.

« Pour le moment, nous avons vu plus de 100 États dans le monde utiliser des drones militaires, et ce nombre augmente considérablement », a déclaré Wim Zwijnenburg, chef de projet, Désarmement humanitaire à l’organisation de paix néerlandaise PAX. «Nous avons plus de 20 États qui utilisent des drones armés dans les conflits ou en dehors des conflits armés».

Bien que les drones plus gros et plus complexes, tels que le General Atomics MQ-9 Reaper, soient plus performants, ils ne sont pas bon marché à développer ou à exploiter, c’est pourquoi les drones plus petits sont de plus en plus omniprésents dans les zones de conflit.

Limiter la prolifération de ces petits drones et la possibilité de les armer est un cauchemar réglementaire pour les agences gouvernementales du monde entier.

« Les drones ne sont que des modèles réduits d’avions avec de grands capteurs. Et tous sont à double usage et ont été utilisés dans le domaine civil », a déclaré Ulrike Franke, chercheur principal au Conseil européen des relations étrangères. « Et en fait, les drones ont énormément augmenté dans le domaine civil au cours des cinq à dix dernières années. Et contrôler leur exportation est donc vraiment difficile. »

