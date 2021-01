Les Philippines ont étendu les restrictions aux voyageurs de Grande-Bretagne et de 18 autres pays, ajoutant les États-Unis après qu’un troisième État, la Floride, ait signalé une infection impliquant la variante. De nombreux pays ont déjà limité les voyages en provenance des États-Unis en raison du nombre impressionnant d’infections – le plus important au monde.

Cette découverte porte le nombre de pays qui ont détecté la variante à au moins 33 depuis que la Grande-Bretagne a annoncé sa découverte le 8 décembre, et le nombre de pays interdisant les voyageurs arrivant de Grande-Bretagne à plus de 40. Certains pays imposent également des restrictions aux voyageurs, y compris les citoyens américains, qui ont visité ces dernières semaines les pays où la variante a été détectée.

Le ministre turc de la Santé, Fahrettin Koca, a publié un communiqué indiquant que les 15 personnes infectées par la variante étaient isolées et que leurs contacts étaient retrouvés et placés en quarantaine. Lors de contrôles à l’échelle du pays, indique le communiqué, le virus n’a été détecté chez personne d’autre que les voyageurs arrivés de Grande-Bretagne.

La Californie et le Colorado ont également trouvé des cas impliquant la variante. Aucune des personnes infectées aux États-Unis n’avait voyagé récemment, de sorte que la nouvelle souche circule clairement, bien qu’à des niveaux inconnus.

La variante, connue sous le nom de B.1.1.7., N’a pas été connue pour conduire à des cas plus graves de Covid-19, mais sa circulation est susceptible de laisser présager plus d’infections et d’hospitalisations à un moment où de nombreux pays sont déjà aux prises avec des flambées. charge de travail et anticiper davantage les rassemblements de vacances et les voyages.

La liste des pays qui ont identifié des infections avec la variante a augmenté rapidement, et depuis vendredi comprend – outre les États-Unis, la Grande-Bretagne et la Turquie – l’Australie, la Belgique, le Brésil, le Canada, le Chili, la Chine, le Danemark, la Finlande, la France, l’Allemagne , Islande, Inde, Irlande, Israël, Italie, Japon, Jordanie, Liban, Malte, Pays-Bas, Norvège, Pakistan, Portugal, Singapour, Corée du Sud, Espagne, Suède, Suisse, Taïwan et les Émirats arabes unis.

En Afrique du Sud, une version similaire du virus est apparue, partageant l’une des mutations vues en B.1.1.7., Selon les scientifiques qui l’ont détectée. Cette variante, connu sous le nom de 501.V2, a été trouvé dans jusqu’à 90 pour cent des échantillons dont les séquences génétiques ont été analysées en Afrique du Sud depuis la mi-novembre.

Les autorités britanniques ont déclaré avoir détecté deux cas de la variante identifiée en Afrique du Sud. Dans les deux cas, les personnes infectées avaient été en contact avec des personnes qui s’étaient rendues en Grande-Bretagne depuis l’Afrique du Sud ces dernières semaines. La Suisse, la Finlande, l’Australie, la Zambie et la France ont également détecté la variante.