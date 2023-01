La Turquie est favorable à l’approbation de la candidature de la Finlande à l’OTAN avant celle de la Suède

Mais le ministre finlandais des Affaires étrangères, Pekka Haaivisto, a versé de l’eau froide sur cette suggestion, affirmant qu’il était important que la Finlande et la Suède rejoignent l’OTAN en même temps.

ANKARA, Turquie – La Turquie pourrait donner son feu vert à l’adhésion de la Finlande à l’OTAN avant celle de la Suède, si l’alliance militaire et les deux pays nordiques l’acceptent, a déclaré lundi le ministre turc des Affaires étrangères.

Le ministre turc des Affaires étrangères, Mevlut Cavusoglu, a qualifié la candidature de la Finlande de « moins problématique » que celle de la Suède. La Turquie accuse Stockholm de ne pas avoir pris de mesures concrètes pour réprimer les groupes qu’Ankara considère comme des terroristes. Plus récemment, a été exaspéré par des manifestations brûlant le Coran qui ont été organisées devant les ambassades de Turquie à Stockholm et à Copenhague par un militant anti-islam qui détient la nationalité suédoise et danoise.