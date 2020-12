Ankara prévoit de rétablir les relations avec l’Occident l’année prochaine, a déclaré mercredi le président Recep Tayyip Erdogan, se plaignant du double standard auquel son pays est confronté dans ses relations avec Washington et Bruxelles.

Le président Erdogan a déclaré mercredi aux législateurs de son parti au pouvoir pour la justice et le développement (AKP) qu’il tenterait d’améliorer les liens avec les États occidentaux malgré «Agendas artificiels» ils peuvent poursuivre maintenant. «La Turquie fait face à deux poids deux mesures à la fois sur la Méditerranée orientale et sur les S-400. Nous voulons ouvrir une nouvelle page avec l’UE et les États-Unis au cours de la nouvelle année ». Dit Erdogan.

Le président a clairement indiqué que la Turquie se concentrerait sur la politique étrangère l’année prochaine, affirmant que «La Turquie n’a pas le luxe de tourner le dos à l’Occident ou à l’Est.»

Admettant que la Turquie avait «Une année difficile en termes de relations avec les États-Unis et l’Europe malgré nos efforts», Erdogan a exprimé l’espoir que le président élu américain Joe Biden « Accordera également l’attention voulue aux relations turco-américaines. »

Le 14 décembre, les États-Unis ont imposé des sanctions à la Turquie en raison de l’achat par Ankara du système de défense antimissile russe S-400 après que Washington ait affirmé qu’il serait incompatible avec les armements de l’OTAN.

Ankara voit les sanctions comme un «Grave erreur» et Erdogan a souligné mercredi que la Turquie ne «Plongez-vous dans le langage des sanctions et du chantage.»

Dans le même temps, l’UE a imposé des sanctions à plusieurs responsables et entités turcs qui auraient été impliqués dans des activités de forage de gaz en Méditerranée orientale au milieu des différends d’Ankara avec la Grèce et Chypre. Cependant, Bruxelles a reporté les tarifs commerciaux ou un embargo sur les armes à mars.

Erdogan a également déclaré dans son discours de mercredi qu’Ankara ne «Ignorez l’Afrique et l’Asie», et le parlement turc a accepté le même jour de prolonger de 18 mois une loi autorisant le déploiement de troupes en Libye.

