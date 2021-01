ANKARA, Turquie (AP) – La Turquie espère que les États-Unis reviendront à l’accord nucléaire avec l’Iran sous l’administration du président américain Joe Biden, a déclaré vendredi le ministre turc des Affaires étrangères, Mevlut Cavusoglu.

S’exprimant lors d’une conférence de presse conjointe avec son homologue iranien Javad Zarif à Istanbul, Cavusoglu a déclaré que la Turquie aimerait également voir les sanctions imposées à l’Iran levées.

«J’espère qu’avec l’administration Biden, les États-Unis reviendront à cet accord et que la coopération sur la question (nucléaire) sera rétablie», a déclaré Cavusoglu. «De cette manière, si Dieu le veut, les sanctions et les embargos imposés à l’Iran frère sont levés.»

L’ancien président américain Donald Trump a retiré unilatéralement l’Amérique de l’accord nucléaire iranien en 2018. Dans le cadre de cet accord, Téhéran avait accepté de limiter son enrichissement d’uranium en échange de la levée des sanctions économiques.

Après que les États-Unis aient intensifié les sanctions, l’Iran a progressivement et publiquement abandonné les limites de l’accord sur son développement nucléaire. La télévision d’État iranienne a rapporté jeudi que l’Iran avait dépassé 17 kilogrammes d’uranium enrichi à 20% en un mois, rapprochant son programme nucléaire des niveaux d’enrichissement de qualité militaire.

Biden, qui était vice-président lorsque l’accord a été signé sous l’administration Obama, a déclaré qu’il espérait ramener les États-Unis à l’accord.

«Les États-Unis se sont retirés unilatéralement de cette ligne de conduite globale», a déclaré Zarif aux journalistes, s’exprimant par l’intermédiaire d’un interprète. «Il est du devoir des États-Unis de revenir sur cet accord et de s’acquitter de ses obligations.

Il a ajouté: «Dès que les États-Unis honoreront leurs engagements, nous serons prêts à honorer les nôtres.»

Zarif était en Turquie dans le cadre d’une tournée dans les pays du Caucase du Sud visant à renforcer le soutien à la création d’une plate-forme régionale qui comprendrait l’Arménie, l’Azerbaïdjan, la Géorgie, l’Iran, la Russie et la Turquie, et encouragerait la coopération entre les pays.

L’initiative a été proposée à la suite d’un accord de cessez-le-feu en novembre qui a mis fin à des semaines de conflit entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan sur le territoire séparatiste du Haut-Karabakh.

«Le cessez-le-feu existant doit être rendu plus durable et la coopération commerciale et économique doit être revigorée», a déclaré Zarif.