La cérémonie d’inauguration du canal, qui doit relier la mer Noire et la mer de Marmara, s’est tenue samedi sur un chantier de construction de l’un des six ponts traversant la future voie navigable. La cérémonie s’est déroulée en présence du président turc, du ministre des Transports et des Infrastructures Adil Karaismailoglu, et d’autres hauts responsables.

« Aujourd’hui, nous tournons une nouvelle page du développement de la Turquie en posant la première pierre de la construction du premier pont sur le canal d’Istanbul, qui fera 45 kilomètres de long, au moins 275 mètres de large et 21 mètres de profondeur », a déclaré Erdogan.

Le ministre des transports n’a pas non plus mâché ses mots, affirmant plus tôt dans la journée que le futur canal « amener la Turquie à une position de leader dans les couloirs économiques mondiaux » et ultimement « façonnera l’économie et le commerce mondiaux » laisser son empreinte dans l’histoire.

Le projet devrait être achevé en seulement six ans, la première année et demie se concentrant principalement sur les travaux de « préparation ». Le prix officiel du projet s’élève actuellement à 15 milliards de dollars, selon Erdogan. Les coûts ont déjà considérablement augmenté par rapport aux estimations précédentes de 9,2 milliards de dollars – alors que des experts indépendants avaient prévu que les coûts réels seraient plusieurs fois plus élevés, atteignant la somme vraiment impressionnante de 65 milliards de dollars.

Le projet controversé, lancé pour la première fois au début des années 2010, a été critiqué à plusieurs reprises par diverses parties en Turquie, ainsi qu’à l’étranger. Outre le prix élevé, les critiques ont exprimé des inquiétudes quant à son impact potentiel sur l’environnement, avertissant que la voie navigable artificielle pourrait endommager les écosystèmes locaux, polluer la mer de Marmara et altérer les eaux souterraines.

Les autorités du pays ont toutefois écarté ces inquiétudes, Erdogan le décrivant comme le « le projet le plus écologique au monde ». Le président a insisté sur le fait que le canal « sauverait » réellement la ville d’Istanbul de l’impact du trafic maritime sans cesse croissant, ainsi que des accidents qui y sont associés.

« Nous considérons Kanal Istanbul comme un projet pour sauver l’avenir d’Istanbul », a déclaré le président lors de la cérémonie d’inauguration des travaux, ajoutant que quelque 45 000 navires traversent le Bosphore chaque année. « Les projections montrent que ce nombre atteindra 78 000 en 2050. »

Le projet de canal a également été critiqué du point de vue géopolitique, ses opposants avertissant que la Turquie pourrait se retrouver au milieu d’une grande guerre au lieu de renforcer sa position internationale. La nouvelle voie navigable artificielle ne fera pas l’objet de la Convention de Montreux de 1936, le traité fondamental qui régit la souveraineté d’Ankara sur le détroit. L’accord limite strictement le tonnage des navires militaires appartenant à des nations d’autres régions autorisées à entrer dans la mer Noire.

Plus tôt cette année, plus de 100 anciens officiers de la marine ont signé une lettre ouverte exprimant leurs préoccupations concernant le projet, mettant en garde Ankara contre la construction du canal pour des raisons de sécurité. La lettre a provoqué une réaction furieuse du gouvernement turc, plusieurs amiraux à la retraite se sont retrouvés arrêtés pour avoir signé la lettre. Le gouvernement, qui est toujours à la recherche de personnes prétendument liées au coup d’État bâclé de 2016, a qualifié la lettre de tentative inadmissible de l’armée d’interférer avec les autorités civiles.

