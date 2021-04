Esra Bilgin | Agence Anadolu via Getty Images

Les gens font du shopping au bazar égyptien et aux alentours d’Eminonu avant le verrouillage complet du jeudi soir au 17 mai pour endiguer la propagation du coronavirus à Istanbul, en Turquie, le 29 avril 2021.

La Turquie s’attelle à un verrouillage complet de trois semaines à compter de jeudi, alors qu’une troisième vague de cas de coronavirus frappe le système de santé du pays.

Le pays de 82 millions d’habitants avait jusqu’ici réussi à éviter un verrouillage complet, imposant diverses restrictions partielles qui ont ramené son nombre quotidien moyen de cas à 6 000 en février. Mais un assouplissement de ces restrictions en mars a déclenché une nouvelle vague d’infections qui ont donné à la Turquie le taux de cas quotidien le plus élevé d’Europe, frappant plus de 60 000 cas enregistrés par jour fin avril.

Le gouvernement oblige toutes les entreprises à fermer à moins qu’une exception du ministère de l’Intérieur ne leur soit accordée, interdisant les voyages interurbains sans autorisation et transférant toutes les études en ligne. Les supermarchés peuvent rester ouverts sauf le dimanche.

La Turquie a jusqu’à présent signalé plus de 4,7 millions de cas de virus et plus de 39000 décès depuis le début de la pandémie, un taux de mortalité relativement faible de 0,8% qui, selon les responsables, est dû au système de santé solide du pays.

Mais alors que la nouvelle vague continue de se propager, les résidents craignent l’impact économique du verrouillage sur une population déjà frappée par une inflation élevée, une hausse du chômage et une monnaie considérablement affaiblie.

Le verrouillage « détruira les gens qui veulent gagner de l’argent pour leurs proches car l’économie a été terriblement touchée avant même la couronne », a déclaré Eyal, un natif d’Istanbul travaillant dans l’industrie du tourisme, à CNBC.

« En tant que personne dans le domaine du tourisme, nous luttons également en raison de la situation corona mal gérée par le gouvernement, car après (l’annonce du verrouillage), il y a eu des annulations des très rares réservations que nous avions », a déclaré Eyal, en retenant son nom de famille. par crainte de représailles du gouvernement.

Le ministère turc de la Santé n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de CNBC.

Le tourisme représente 7,7% de l’emploi en Turquie, selon l’Organisation de coopération et de développement économiques. En 2019, il a enregistré des revenus touristiques records, avant chutant d’un énorme 72% au cours des 11 premiers mois de 2020, a rapporté Reuters en novembre.

Le président Recep Tayyip Erdogan a déclaré mardi que sans restrictions plus strictes et sans ralentissement des taux d’infection, le tourisme, l’éducation et le commerce seraient payés « au prix fort ». Il vise à ramener les infections quotidiennes à 5000. Les cas enregistrés quotidiennement s’élevaient à 40 444 mercredi, selon les données compilées par l’Université Johns Hopkins.