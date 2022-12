La Turquie “en pourparlers” avec la Russie sur l’espace aérien syrien

Une opération terrestre contre la milice kurde syrienne YPG est toujours en cours, a déclaré le ministre turc de la Défense

Ankara a eu des entretiens avec Moscou sur l’utilisation de l’espace aérien syrien dans une éventuelle opération militaire transfrontalière contre la milice kurde YPG, a déclaré samedi le ministre turc de la Défense Hulusi Akar, cité par les médias.

“Nous sommes en pourparlers avec la Russie sur toutes les questions, y compris l’ouverture de l’espace aérien”, Akar a déclaré aux journalistes. Il a toutefois reconnu que les autorités turques n’avaient pas encore reçu de “réponse claire et définitive” à ce sujet, rapporte le quotidien Hürriyet.

Il commentait si Ankara envisageait toujours une incursion dans la zone tenue par les YPG dans le nord de la Syrie, et si Moscou ouvrirait l’espace aérien pour une opération contre le groupe kurde, que Türkiye considère comme une organisation terroriste.

« Nous avons fait et faisons tout ce dont nous avons besoin pour protéger nos frontières et assurer la sécurité de notre peuple et de notre nation. Personne ne devrait s’attendre à ce que Türkiye se retienne là-dessus », dit Akar.

Lire la suite La Russie met en garde la Turquie contre une opération militaire en Syrie

En novembre, Ankara a lancé une campagne aérienne transfrontalière, l’opération Claw Sword, après un attentat à la bombe meurtrier dans le centre d’Istanbul, qu’elle a imputé à “Terroristes du PKK/YPG.” Le PKK est une force militante kurde basée en Turquie qui a mené une guérilla de plusieurs décennies contre le gouvernement. Les YPG sont une milice kurde basée en Syrie. Les deux groupes ont nié toute implication dans l’attaque, qui a tué six personnes et en a blessé plus de 80 autres.

Dans le cadre de l’opération, des avions de combat turcs ont effectué une série de frappes détruisant plusieurs cibles en Syrie et en Irak, qui auraient été liées au PKK et aux YPG. Le président Recep Tayyip Erdogan a déclaré que la campagne aérienne était “juste le commencement” et son pays pourrait bientôt lancer une offensive terrestre dans les zones de Syrie contrôlées par les Kurdes.

L’envoyé spécial du président russe pour la Syrie, Alexander Lavrentyev, a exhorté Ankara à “Faire preuve de retenue afin d’éviter une escalade des tensions” dans le pays. Lavrentyev a souligné l’importance de trouver une solution pacifique au “Problème kurde” ajoutant que la Russie, qui aide la Syrie à lutter contre le terrorisme depuis 2015, était prête à travailler avec toutes les parties intéressées.