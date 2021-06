Hidayet Karaca, qui était à la tête du groupe de médias Samanyolu qui a ensuite été fermé par le gouvernement, aurait été condamné à une peine de 1406 ans après avoir été accusé d’avoir organisé l’écoute d’appels téléphoniques et la falsification de documents.

L’ancien chef de la police Nazmi Ardic a également écopé de 2 170 ans d’accusation, notamment de falsification de documents et de complot contre le club, ainsi que des condamnations pour au moins 25 autres accusés, selon l’agence de presse publique Anadolu (via ESPN).

L’affaire concernerait Aziz Yildirim, l’ex-président des géants turcs de haut vol Fenerbahce, qui a été condamné à six ans de prison après avoir été inculpé de trucage sportif et de formation d’une opération illégale, ayant passé un an à l’intérieur.

Yildirim a nié les accusations et a déclaré que l’affaire avait été conçue pour dévaster les 19 fois champions de Turquie, qui ont été interdits de jouer dans les compétitions européennes pendant deux saisons après que les accusations ont été portées en 2011.

L’affaire a ensuite été rouverte après que les procureurs ont déclaré qu’elle était basée sur un complot. Les procureurs impliqués étaient liés à Fethullah Gulen, un religieux basé aux États-Unis qui nie une accusation de la Turquie selon laquelle il aurait tenté un coup d’État en 2016.

La même année, un acte d’accusation du procureur d’Istanbul a allégué que les accusations étaient un complot des supporters de Gülen qui avaient infiltré la justice et la police turques pour mettre le club et sa hiérarchie à genoux.

ESPN a rapporté que les procureurs et les juges qui ont ouvert et statué sur l’affaire initiale avaient fui le pays à la suite de la tentative de coup d’État.

Le président de Fenerbahce, Ali Koc, a déclaré aux journalistes que la décision du tribunal de vendredi prouvait que le club avait été la victime innocente d’un complot contre lui par le réseau de Gulen et s’est engagé à poursuivre les voies légales pour « financière et morale » compensation.

« Nous souhaiterions ne jamais avoir eu ces jours, mais malheureusement ils sont arrivés », l’avocat du club maudit Naim Karakaya.

« Le pire de l’anarchie est structuré par la puissance publique. En d’autres termes, ce qui est fait par les forces de l’ordre, par la police, par le juge et le procureur a toujours été beaucoup plus dangereux, car ils ont utilisé la puissance publique à des fins personnelles ou organisationnelles .

« A cet égard, nous exigeons que la décision d’aujourd’hui soit une leçon pour ceux qui pensent qu’une telle illégalité sera à nouveau utilisée, et que la puissance publique servira de couverture à la mise en œuvre d’un plan qui a été planifié dans une si sombre cercles. »

Koc a averti que la hiérarchie du club conserverait « colère » et « rancœur » jusqu’à ce qu’il considère que justice a été rendue.

« Je considère cela comme une vue d’ensemble » il a dit. « Que Dieu ne montre plus ces jours-ci à la Turquie.

« Le fait que ces gens aient tellement de pouvoir, qu’ils soient en mesure de faire tout ce qu’ils veulent en s’infiltrant dans les capillaires de l’État ; de l’armée à la police, de la justice à de nombreux ministères, comme il leur est permis, il faut en tirer suffisamment de leçons.

« Pour que cela ne se produise jamais dans notre pays, nous, en tant qu’État de la République de Turquie, devons tirer les leçons de ce qui s’est passé ici, afin que nos enfants et petits-enfants ne gaspillent pas d’énergie et s’engagent à nouveau dans ce travail .

« Je ne sais pas combien de leçons nous avons apprises pour que cela ne se reproduise plus. »