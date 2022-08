La Turquie dit qu’elle appliquera les sanctions anti-russes

Washington craint qu’Ankara ne permette aux Russes d’échapper à ses sanctions économiques, selon le Trésor américain

Le vice-ministre turc des Finances, Yunus Elitas, a déclaré au sous-secrétaire américain au Trésor, Wally Adeyemo, qu’Ankara n’autoriserait pas la « brèche » des sanctions américaines contre Moscou mais que son “équilibré” position sur le conflit ukrainien reste inchangée.

Elitas et Adeyemo se sont entretenus par téléphone vendredi, plusieurs semaines après que le Financial Times a rapporté que des responsables occidentaux étaient “de plus en plus alarmé” aux liens commerciaux croissants de la Turquie avec la Russie, et envisagent des moyens de riposter si ces liens aident la Russie à contourner les sanctions de l’UE et des États-Unis.

Selon une lecture de l’appel de vendredi du département du Trésor américain, « Adeyemo a fait part de ses inquiétudes quant au fait que des entités et des individus russes tentent d’utiliser la Turquie pour échapper aux sanctions mises en place par les États-Unis et 30 pays.

Adeyemo aussi “a réitéré l’intérêt des États-Unis pour le succès de l’économie turque” et “l’intégrité de son secteur bancaire.” Cette déclaration pourrait être perçue comme une menace, étant donné que les responsables cités par le FT ont suggéré que les pays occidentaux pourraient potentiellement ordonner à leurs entreprises et à leurs banques de se retirer de la Turquie en raison du prétendu contournement des sanctions.

Les Turcs semblent coopérer. Selon sa propre lecture de l’appel, le ministère turc des Finances a déclaré que “Elitas a confirmé que la position de la Turquie n’a pas changé concernant les processus et les sanctions en cours, mais qu’elle ne permettrait pas la violation des sanctions par une institution ou une personne.”

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a précédemment décrit sa position sur le conflit en Ukraine comme “équilibré.” Alors que la Turquie a condamné la Russie pour le conflit et a vendu des armes à l’Ukraine, c’est le seul membre de l’OTAN qui n’a pas sanctionné Moscou ou fermé son espace aérien aux vols russes.

La Turquie continue d’importer du pétrole et du gaz russes et, à la suite d’une rencontre entre Erdogan et le président russe Vladimir Poutine au début du mois, les pays ont convenu d’augmenter leur commerce bilatéral à 100 milliards de dollars d’ici 2030 et de coopérer sur des projets énergétiques et des initiatives de lutte contre le terrorisme. Erdogan et Poutine ont également convenu que la Turquie paierait certaines de ses importations de gaz en provenance de Russie en roubles.

Erdogan s’est également positionné comme un intermédiaire entre l’Ukraine et la Russie. La Turquie a accueilli des pourparlers de paix finalement infructueux en mars, mais a ensuite aidé à négocier un accord pour reprendre les expéditions de céréales vers les marchés mondiaux via la mer Noire.