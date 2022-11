La Turquie dit que trois personnes ont été tuées dans des tirs de roquettes de la milice kurde en Syrie

La Turquie a annoncé que trois personnes étaient mortes après des attaques à la roquette depuis la Syrie.

Cinq roquettes ont touché une école, deux maisons et un véhicule.

De plus, six personnes ont été blessées, selon les autorités.

La Turquie a déclaré qu’une milice kurde avait tué lundi trois personnes lors d’attaques à la roquette depuis le nord de la Syrie, dans une escalade des représailles transfrontalières à la suite des opérations aériennes turques du week-end et d’un attentat à la bombe à Istanbul il y a une semaine.

Les cinq roquettes ont touché une école, deux maisons et un camion dans le district de Karkamis, près d’un poste frontière dans la province de Gaziantep, a déclaré le gouverneur Davut Gul, ajoutant que six avaient été blessés. Le ministre de l’Intérieur, Suleyman Soylu, a déclaré plus tard que trois personnes étaient mortes.

Le diffuseur CNN Turk a déclaré que les roquettes avaient été tirées depuis la région de Kobani en Syrie, contrôlée par la milice YPG.

En réponse à l’attaque, les forces armées turques ont riposté, a indiqué le ministère de la Défense dans un communiqué.

Des avions de combat turcs avaient déjà effectué dimanche des frappes aériennes sur des bases militantes kurdes en Syrie et en Irak, détruisant 89 cibles, ont indiqué les autorités d’Ankara.

S’adressant aux journalistes à son retour d’un voyage au Qatar, le président Tayyip Erdogan a déclaré que les opérations ne se limiteraient pas à une simple campagne aérienne et que des discussions auraient lieu sur l’implication des forces terrestres.

Il a dit:

Notre ministère de la Défense et notre état-major décident ensemble de la part des forces terrestres qui doivent y participer. Nous faisons nos consultations, puis nous prenons nos mesures en conséquence.

Le ministère de la Défense a déclaré que l’opération du week-end était en représailles à un attentat à la bombe à Istanbul la semaine dernière qui a tué six personnes. Les autorités ont imputé l’attaque au Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), interdit.

Le PKK et les Forces démocratiques syriennes (SDF) dirigées par les Kurdes, dont font partie les YPG, ont nié toute implication dans l’attentat du 13 novembre.

Dans le cadre des opérations du week-end, Ankara a déclaré que huit membres du personnel de sécurité avaient été blessés lors d’attaques à la roquette par les YPG depuis Tal Rifat en Syrie sur un poste de police près d’un poste frontière dans la province turque de Kilis.

Le PKK a lancé une insurrection contre l’État turc en 1984. Il est considéré comme une organisation terroriste par la Turquie, les États-Unis et l’Union européenne.

Washington s’est allié aux YPG dans la lutte contre l’État islamique en Syrie, provoquant une rupture avec l’allié de l’OTAN, la Turquie.