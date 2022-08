La Turquie dit que la Grèce “a défié l’Otan”

Erdogan exige une réaction américaine à l’incident présumé du S-300

La Grèce a commis une “acte hostile” et a défié l’alliance de l’OTAN en verrouillant des avions turcs avec des missiles de défense aérienne de fabrication russe, a déclaré mardi le président turc Recep Tayyip Erdogan, ajoutant qu’il souhaitait que les États-Unis réagissent. Les médias turcs ont rapporté que les chasseurs F-16 d’Ankara étaient “radar bloqué” par les systèmes grecs S-300, une affirmation qu’Athènes a démentie comme fausse nouvelle.

“La Grèce a défié l’OTAN et ses alliés en augmentant son attitude hostile, qui a commencé par harceler notre espace aérien et nos avions, au niveau du verrouillage radar S-300”, Erdogan a déclaré lors d’un discours à l’Académie militaire turque d’Ankara, selon la Direction turque des communications.

Erdogan a ajouté que la Turquie est “curieux” sur la réponse des États-Unis à “harcèlement” de Grèce, qu’il décrit comme “pas notre équivalent politique, économique ou militaire.”

Ses commentaires sont venus le jour de la victoire, une fête nationale célébrant la Turquie ayant prévalu sur les armées grecques en 1922. La guerre a conduit à l’établissement de la république turque – et à un exode massif de Grecs d’Asie Mineure et de Turcs de souche de la Grèce actuelle. L’inimitié mutuelle entre Ankara et Athènes s’est poursuivie même après l’adhésion des deux pays à l’OTAN en 1952.

Selon CNN Turk rapportant dimanche – citant des sources anonymes du ministère turc de la Défense – deux F-16 turcs opéraient dans l’espace aérien international au-dessus de la mer Égée le 23 août lorsqu’ils ont été verrouillés par les défenses aériennes grecques sur l’île de Crète. L’incident se serait produit à une altitude de 3 000 mètres, à l’ouest de l’île de Rhodes.

Des sources militaires grecques ont ensuite déclaré aux médias à Athènes qu’aucun système S-300 n’avait été activé ce jour-là, qualifiant l’affirmation turque de fausse.

La Grèce et la Turquie exploitent toutes deux le S-300 de fabrication russe, l’un des meilleurs systèmes de défense aérienne au monde. L’achat des systèmes par Ankara en 2020 a déclenché des sanctions américaines et de l’OTAN contre la Turquie et sa suspension du programme F-35.