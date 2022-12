La Turquie dit que la Finlande doit mettre fin à l’embargo sur les armes pour rejoindre l’OTAN

La Suède et la Finlande ont abandonné leurs politiques de longue date de non-alignement militaire et ont demandé à devenir membres de l’alliance après que les forces russes ont envahi l’Ukraine en février, craignant que la Russie ne les cible ensuite.

Mais la Turquie, membre de l’OTAN, a retardé les tentatives de la Suède et de la Finlande de rejoindre l’alliance militaire, accusant les deux pays nordiques d’ignorer les menaces contre la Turquie de la part de militants kurdes et d’autres groupes qu’elle considère comme des terroristes et les pressant de réprimer ces groupes. Ankara a également fait pression sur les deux pays pour qu’ils lèvent de facto l’interdiction des ventes d’armes à la Turquie.