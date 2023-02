La Turquie détient 15 personnes pour des liens avec l’EI mais ne trouve aucune menace concrète

ISTANBUL (AP) – La police turque a arrêté 15 personnes pour des liens présumés avec le groupe extrémiste État islamique, a annoncé samedi l’agence de presse officielle du pays, après des jours d’avertissements de sécurité par les consulats occidentaux.

L’agence de presse Anadolu, s’appuyant sur un communiqué de la police d’Istanbul, a déclaré que le groupe avait été arrêté pour avoir prétendument planifié des attaques contre les consulats suédois et néerlandais à Istanbul ainsi que contre des églises et des synagogues. Mais la police a ajouté qu’elle ne pouvait vérifier aucune “menace concrète” contre les lieux.

Les renseignements qui ont conduit à l’opération policière ont déclaré que le groupe avait peut-être reçu des instructions d’une filiale de l’EI appelée État islamique-Province du Khorasan, active en Asie du Sud et en Asie centrale.

La Suède et les Pays-Bas ont fait l’objet de manifestations de colère en Turquie après qu’un militant anti-musulman a brûlé le livre sacré musulman à Stockholm. et une action similaire a eu lieu à La Haye.

Cette semaine, un groupe de pays occidentaux a temporairement fermé leurs consulats à Istanbul pour des raisons de sécurité. Les responsables du gouvernement turc les ont accusés de ne pas avoir partagé d’informations sur la menace à la sécurité qui a conduit aux fermetures et de chercher à nuire à la Turquie.

En novembre, un attentat à la bombe sur la très animée avenue Istiklal d’Istanbul, située au cœur de la ville et à proximité de plusieurs consulats étrangers, a fait six morts et plusieurs blessés. Les autorités turques ont imputé l’attaque aux militants kurdes mais ont nié toute implication.

The Associated Press