La Turquie détient 11 journalistes travaillant pour des médias pro-kurdes

ANKARA, Turquie (AP) – La police a effectué mardi des raids dans plusieurs villes turques et arrêté 11 journalistes affiliés à des médias pro-kurdes pour leurs liens présumés avec des militants kurdes, ont indiqué des responsables et des rapports.

Les détentions surviennent quelques jours après que la Turquie a ratifié une nouvelle loi controversée sur les médias qui prévoit des peines de prison pour les personnes réputées répandre de la “désinformation” dans le but de provoquer “l’inquiétude, la peur et la panique du public”. Les détracteurs de la loi ont déclaré qu’ils craignaient que le gouvernement du président Recep Tayyip Erdogan – qui contrôle déjà la plupart des médias – ne l’utilise pour réprimer davantage les médias sociaux et les reportages indépendants alors que le pays se dirige vers les élections.

L’agence de presse pro-kurde Mezopotamya a déclaré que son rédacteur en chef, Diren Yurtsever, et huit autres journalistes avaient été emmenés pour interrogatoire suite à des descentes de police simultanées à leurs domiciles à Ankara, Istanbul et cinq autres villes. Deux journalistes de l’agence JinNews ont également été arrêtés, a-t-il précisé.

La police a confirmé les détentions avec une déclaration publiée sur Twitter indiquant que les suspects avaient été emmenés pour des informations ou des contenus “qui incitent le public à la haine et à l’inimitié”.

La déclaration du département de police d’Ankara a également accusé Mezopotamya d’opérer en tant que “Conseil de la presse” du Parti des travailleurs du Kurdistan, ou PKK, interdit, et a décrit les raids comme une “opération antiterroriste”.

La Turquie a été nommée parmi les plus grands geôliers de journalistes au monde, et au moins 35 journalistes et autres professionnels des médias sont actuellement en prison en vertu des vastes lois antiterroristes turques, selon l’Union des journalistes de Turquie. Le gouvernement insiste sur le fait que les journalistes sont poursuivis pour des actes criminels et non pour leur travail journalistique.

Le PKK mène une insurrection armée contre l’État turc depuis 1984. Le groupe est considéré comme une organisation terroriste en Turquie, en Europe et aux États-Unis.

The Associated Press