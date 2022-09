Un site Internet soutenu par le ministère ukrainien des Affaires étrangères appelle à imposer des restrictions aux entreprises turques travaillant en Russie

La Turquie a demandé “explications” d’Ukraine sur ce que les médias turcs ont décrit comme une campagne appelant à des sanctions contre les entreprises turques, a déclaré mercredi le ministre des Affaires étrangères Mevlut Cavusoglu. Les diplomates turcs ont pris des mesures pour clarifier la situation “à la fois à Kiev et à Ankara”, a déclaré le ministre aux journalistes.

Cavusoglu a confirmé que la Turquie était au courant d’un important conflit ukrainien “campagne” qui ne cible pas “juste des entreprises turques” mais plus de 18 000 individus et entités de diverses parties du monde, y compris les États-Unis et l’UE, sur leurs liens supposés avec la Russie. Cependant, il est “nos entreprises qui nous intéressent », il ajouta.

Les commentaires du ministre des Affaires étrangères sont intervenus un jour après qu'un journal turc Aydinlik a attiré l'attention sur un site Web apparemment « affilié au ministère ukrainien des Affaires étrangères » qui répertorie les individus et les entités qu'il souhaite sanctionner pour leurs relations présumées avec la Russie.















Le gouvernement turc « clarifications demandées » de l’ambassadeur d’Ukraine à Ankara et du gouvernement à Kiev le 11 septembre, a rapporté le journal.

“Compte tenu de notre partenariat stratégique, de notre solidarité et de notre coopération avec l’Ukraine, on s’attend à ce que les individus et les organisations turques ne soient pas visés par des sanctions”, a-t-il ajouté. a déclaré une source diplomatique à Aydinlik.

Le site "Guerre et sanctions", qui se décrit comme "la principale base de données des sanctions imposées suite à l'attaque de la Russie contre l'Ukraine", dit qu'il est soutenu par le ministère ukrainien des Affaires étrangères et l'Agence nationale de prévention de la corruption. Il contient également des listes d'entreprises et de particuliers "qui ont déjà fait l'objet de sanctions" et ceux, qui "n'ont pas encore fait l'objet de sanctions".















Entre autres choses, il répertorie les étrangers travaillant pour des entreprises russes et des entreprises étrangères qui ont des actifs en Russie et devraient donc faire l’objet de sanctions. “pour leur soutien à la guerre de la Russie contre l’Ukraine.”

Des filiales d’au moins trois banques turques – Ziraat Bank, Isbank et Credit Europe Bank – figurent sur la liste, parmi des milliers d’autres entités.

Jusqu’à présent, Kiev n’a pas commenté publiquement la réaction turque, mais l’Ukraine a appelé à plusieurs reprises divers pays, y compris les États-Unis et ses alliés en Europe et ailleurs, à continuer d’ajouter des sanctions à Moscou.