La Turquie découvre un nouveau gisement de pétrole

Le président Recep Tayyip Erdogan a révélé que la découverte valait 12 milliards de dollars

Environ 150 millions de barils de réserves nettes de pétrole ont été découverts dans la montagne de Gabar, dans la province de Sirnak, dans le sud-est de la Turquie, a annoncé lundi le président Recep Tayyip Erdogan à l’issue d’une réunion avec son cabinet des ministres. La découverte, considérée comme l’une des dix plus grandes découvertes terrestres de 2022, vaut environ 12 milliards de dollars, a déclaré le président.

“Nous produisons 5 000 barils par jour dans quatre puits de cette région qui possède une très haute qualité d’huile», a noté Erdogan, cité par l’Agence Anadolu.

“Alors que de nombreuses sociétés pétrolières et gazières jetaient l’éponge pendant la pandémie, Turkish Petroleum a accéléré ses activités d’exploration et de production. Avec 34 découvertes supplémentaires rien qu’en 2021, nous avons ajouté 71 millions de barils supplémentaires à notre réserve actuelle,” il ajouta.

La Turquie prévoit d’augmenter sa production de pétrole à 100 000 barils par jour, en élargissant ses recherches sismiques, ses forages et d’autres développements améliorant la productivité, a révélé Erdogan.

La découverte intervient moins d’un mois après que Türkiye aurait demandé une baisse de prix de plus de 25% sur les approvisionnements en gaz naturel de la Russie, qui fournit environ 44% du gaz d’Ankara. Les deux pays travaillent de plus en plus ensemble sur l’approvisionnement et la distribution d’énergie, notamment à la suite de l’attaque contre les gazoducs Nord Stream en mer Noire.

La semaine dernière, le Financial Times a rapporté que des responsables occidentaux tenaient la Turquie pour responsable de la perturbation des expéditions de pétrole en provenance de la mer Noire, après qu’Ankara ait empêché 22 pétroliers transportant du brut de traverser ses eaux territoriales, invoquant des problèmes d’assurance. Les navires ont été immobilisés quelques jours après que l’UE, les pays du G7 et l’Australie ont imposé un plafond de prix de 60 dollars le baril sur les exportations russes de brut maritime.