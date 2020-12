La Turquie a exhorté l’Union européenne à faire preuve de «bon sens» pour mettre fin à une dispute diplomatique en Méditerranée orientale au sujet de l’exploration de gaz naturel qui pourrait conduire à des mesures punitives de la part de ses voisins européens.

«Ils doivent être justes et honnêtes ici. S’ils réfléchissent également de manière stratégique et avec bon sens, pas seulement au sommet, mais toujours, et que nous atteignons une atmosphère positive, nous pouvons améliorer nos relations », a déclaré Cavusoglu lors d’une conférence de presse avec son homologue hongrois Peter Szijjarto à Ankara mardi.

« Nous ne pouvons résoudre nos problèmes que par le dialogue et la diplomatie », a ajouté le FM turc, réitérant également la volonté d’Ankara de rejoindre l’UE en tant que membre à part entière.

Les commentaires de Cavusoglu sont intervenus avant la réunion des dirigeants de l’UE prévue du 10 au 11 décembre, au cours de laquelle l’UE27 discutera des relations du bloc avec la Turquie et d’une poussée française en faveur de sanctions contre Ankara, à cause de ses provocations continues en Méditerranée orientale. Cependant, le FM turc a précisé que ses commentaires n’avaient rien à voir avec le prochain sommet et que le pays poursuivait toujours l’adhésion à l’UE, faisant écho aux commentaires du président Recep Tayyip Erdogan plus tôt dans le mois selon lesquels la Turquie se considère comme une partie inséparable de l’Europe mais ne cédera pas aux attaques et aux doubles standards.

«Nous voulons améliorer nos liens avec l’UE. Nous ne disons pas cela parce qu’il y a un sommet ou parce qu’il y a des sanctions et d’autres choses à l’ordre du jour », a-t-il déclaré avant d’ajouter que« nous avons toujours voulu améliorer nos relations sur la base d’une adhésion à part entière.

Une dispute diplomatique entre Athènes et Ankara a encore été alimentée la semaine dernière après que le ministre grec des Affaires étrangères, Nikos Dendias, ait publié un article d’opinion accusant la Turquie d’être un «voisin difficile», mais aussi «une menace claire pour la stabilité de l’Europe, la plus large Région de la Méditerranée orientale et, en général, le monde arabe et le Caucase. » Réagissant à l’article, Cavusoglu a renvoyé les accusations et a accusé la Grèce de «revendications maximalistes et illégitimes de frontière maritime et d’espace aérien». déclarant que la Turquie n’abandonnera pas ses «droits souverains» dans l’île grecque de Kastellorizo ​​ou dans l’espace aérien couvrant 10 milles marins.

« Aucune sanction ne fera jamais compromettre à la Turquie ses droits souverains dans l’espace aérien de Kastellorizo ​​ou de 10 milles marins », a déclaré le ministère turc des Affaires étrangères dans un communiqué ce week-end, ajoutant qu’Athènes devrait engager un « dialogue inconditionnel » avec Ankara, « le plus tôt possible ». «

Plus tôt dans la semaine, les ministres des Affaires étrangères du bloc se sont réunis à Berlin pour discuter de la possibilité de sanctions et d’un embargo sur les armes contre la Turquie pour ses explorations illégales de pétrole et de gaz en Méditerranée orientale, et il a été largement convenu qu’Ankara n’avait fait aucun effort pour changer son pratiques dans la région.