ISTANBUL (AP) – Des navires des garde-côtes grecs ont ouvert le feu sur un cargo naviguant dans les eaux internationales de la mer Égée, ont déclaré les garde-côtes turcs, exacerbant les tensions entre les rivaux régionaux qui se sont intensifiées ces dernières semaines.

Il n’y a eu aucune victime dans la fusillade à 11 milles marins (13 milles) au sud-ouest de l’île turque de Bozcaada samedi, selon le communiqué turc. Il a ajouté qu’après des « tirs de harcèlement » de deux navires des garde-côtes grecs, deux navires des garde-côtes turcs se sont rendus dans la zone et les bateaux grecs sont partis.

Les appels à l’ambassade de Grèce à Ankara sont restés sans réponse dimanche, et on ne sait pas pourquoi les coups de feu ont eu lieu.

Les pays voisins sont entraînés dans des conflits depuis des décennies et les frictions se sont intensifiées ces dernières semaines, les deux parties alléguant des violations de l’espace aérien. Les responsables grecs ont fait part de leurs inquiétudes concernant une nouvelle flambée de conflit en Europe, à la suite de la guerre de la Russie en Ukraine.

La Turquie affirme que la Grèce rompt les accords internationaux en maintenant une présence militaire sur les îles proches de la côte égéenne de la Turquie. Il a également accusé les défenses aériennes grecques de se verrouiller sur les avions de combat turcs lors des exercices de l’OTAN au-dessus de la Méditerranée orientale.

La Grèce dit qu’elle doit défendre ses îles orientales – y compris les points chauds touristiques de Rhodes et de Kos, qui sont beaucoup plus proches de la Turquie que du continent grec – contre son voisin plus grand et militairement plus fort.

Des séquences vidéo de samedi montrent prétendument un navire des garde-côtes grecs à côté du navire Anatolian battant pavillon des Comores alors que le bruit d’une douzaine de coups de feu se fait entendre. Un membre d’équipage parle en turc, disant qu’ils sont attaqués par les garde-côtes grecs.

La vidéo, qui a été publiée par les garde-côtes turcs et semble avoir été filmée sur un téléphone portable, montre ce qui semble être un trou de balle dans une fenêtre et dans le plafond du pont du cargo.

Le communiqué turc a déclaré que les coups de feu étaient « au mépris des règles du droit international ». Les 18 membres d’équipage de l’Anatolian étaient composés de six Égyptiens, quatre Somaliens, cinq Azerbaïdjanais et trois Turcs.

Un procureur turc a ordonné une enquête. Le pays a également protesté auprès des autorités grecques, Ankara exigeant une enquête et des explications rapides.

L’Anatolian était ancré dimanche dans le détroit des Dardanelles au large des côtes turques, a rapporté l’agence de presse officielle Anadolu.

Cette semaine, le gouvernement grec a écrit des lettres à l’OTAN, à l’Union européenne et aux Nations Unies, leur demandant de condamner formellement les propos de plus en plus agressifs des responsables turcs et suggérant que les tensions pourraient dégénérer en conflit ouvert.

Le ministre grec des Affaires étrangères, Nikos Dendias, a déclaré que le comportement de la Turquie – également membre de l’OTAN – risquait “une situation similaire à celle qui se déroule actuellement dans une autre partie de notre continent”, se référant à la guerre en Ukraine.

Andrew Wilks, l’Associated Press