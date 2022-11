La Turquie déclare que les expéditions de céréales en mer Noire reprendront avec l’accord de la Russie

L’accord, connu sous le nom d’Initiative pour les céréales de la mer Noire, a été négocié par la Turquie et les Nations Unies en juillet pour garantir le passage en toute sécurité des cargos vers et depuis les ports ukrainiens de la mer Noire après que l’invasion de la Russie a perturbé les opérations d’exportation, déclenchant des inquiétudes généralisées concernant l’alimentation mondiale. Sécurité.

Parmi les nouveaux sous sanctions figurent Alexander Abramov et Alexander Frolov, qui détenaient auparavant des participations dans le sidérurgiste russe Evraz et contrôlaient des fortunes mondiales estimées à 4,7 milliards de dollars et 1,9 million de dollars respectivement, ainsi que des propriétés au Royaume-Uni d’une valeur estimée à 115 millions de dollars.

Avec les quatre ajouts de mercredi, le Royaume-Uni a imposé des sanctions à plus de 1 200 personnes et 120 entités, dont plus de 120 oligarques avec une valeur nette de plus de 160 milliards de dollars, selon le communiqué.