La Turquie déclare que le premier navire céréalier devrait quitter le port ukrainien

ANKARA, Turquie (AP) – Le ministère turc de la Défense a annoncé que le premier navire transportant des céréales ukrainiennes partira du port d’Odessa lundi.

Le ministère a indiqué que le cargo Razoni, battant pavillon de la Sierra Leone, qui a été chargé de maïs, quittera Odessa pour le Liban à 05h30 GMT.

Le communiqué du ministère a indiqué que d’autres navires quitteraient également les ports ukrainiens par les couloirs de sécurité conformément aux accords signés à Istanbul le 22 juillet, mais n’a pas fourni plus de détails.

La Russie et l’Ukraine ont signé des accords séparés avec la Turquie et l’ONU ouvrant la voie à l’Ukraine – l’un des principaux greniers à blé du monde – pour exporter 22 millions de tonnes de céréales et d’autres produits agricoles bloqués dans les ports de la mer Noire en raison de l’invasion russe.

Les accords permettent également à la Russie d’exporter des céréales et des engrais.

The Associated Press