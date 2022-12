La Turquie déclare que le candidat à l’OTAN n’a pas honoré ses exigences

Helsinki n’a pas encore promis de lever l’embargo sur les armes à Ankara, a déclaré le ministre des Affaires étrangères Mevlut Cavusoglu.

Le ministre turc des Affaires étrangères, Mevlut Cavusoglu, a appelé lundi la Finlande à déclarer publiquement la fin de son interdiction des transferts d’armes vers son pays. Sinon, Ankara ne soutiendra pas la candidature d’Helsinki à l’adhésion à l’OTAN.

S’adressant aux journalistes avant une visite du ministre finlandais de la Défense Antti Kaikkonen à Türkiye jeudi, Cavusoglu a déclaré que le voyage du ministre serait un “important” un dans le contexte des efforts de la Finlande pour rejoindre l’alliance militaire dirigée par les États-Unis.

“Il n’y a pas encore eu de déclaration de la Finlande indiquant qu’ils ont levé l’embargo sur les armes à notre encontre”, a-t-il dit, selon Reuters. “Nous nous attendons à une telle déclaration.”

La Finlande et la Suède ont demandé leur adhésion à l’OTAN en mai, affirmant que cette décision avait été motivée par l’opération militaire russe en Ukraine. L’adhésion dépendant de l’accord des 30 États membres de l’OTAN, la Turquie a cherché à imposer des conditions aux deux candidats nordiques avant de valider leurs candidatures.

Les deux pays ont été invités à extrader des suspects terroristes kurdes et certains partisans du religieux turc Fethullah Gulen basé aux États-Unis, à réprimer le financement de groupes apparentés et à lever un embargo sur les armes contre la Turquie imposé par les deux comtés en 2019 à la suite de l’opération d’Ankara contre les Kurdes. militants en Syrie.

La Finlande et la Suède ont signé un accord en juin, promettant de répondre à ces préoccupations. Cependant, Türkiye affirme que les progrès ont été lents. La Suède a levé son embargo sur les armes en septembre et a extradé un Kurde précédemment condamné en Turquie pour appartenance à un groupe terroriste. Le ministre turc de la Justice, Bekir Bozdag, a qualifié cette dernière décision “un bon début,” mais a déclaré que Stockholm devait donner suite à l’extradition “tous les terroristes que Türkiye veut.”

S’adressant aux candidatures des deux nations nordiques à l’OTAN, la Russie a déclaré que l’expansion du bloc ne rendrait pas le continent européen plus stable ou plus sûr, et bien que Moscou l’ait noté “n’a pas de problèmes” avec Stockholm ou Helsinki, elle s’est néanmoins engagée à ajuster son dispositif militaire dans sa région nord si l’alliance s’adjoignait deux nouveaux membres.