La Turquie déclare que l’attentat meurtrier à Istanbul pourrait être une attaque terroriste

L’attaque a été la plus meurtrière en Turquie depuis plus de cinq ans, et les autorités ont déclaré qu’elles étudiaient la possibilité que la bombe ait explosé par une femme. Le président turc, Recep Tayyip Erdogan, s’est engagé à punir les auteurs de l’explosion, sans accuser aucun groupe en particulier.

L’explosion s’est produite devant un magasin de vêtements sur l’avenue Istiklal, une large rue piétonne bordée de bâtiments historiques, de boutiques et de restaurants et traversée par un tramway rouge et blanc. Le quartier est bondé jour et nuit de Turcs et de touristes du monde entier qui se promènent, font du shopping, regardent des musiciens de rue et achètent des châtaignes grillées et des glaces turques.

L’avenue était encore plus fréquentée que d’habitude dimanche car l’une des meilleures équipes de football de Turquie devait jouer à proximité dans la soirée, attirant des fans dans le quartier.

Comme de nombreuses régions de Turquie où l’économie repose sur le tourisme, la région autour d’Istiklal a souffert ces dernières années, les interdictions de voyager et les craintes d’infection par le coronavirus ayant éloigné de nombreux touristes. Mais la région a rebondi cet été alors que la pandémie s’estompait et que la faiblesse de la livre turque a fait de la Turquie une destination touristique attrayante.

Vers 16h20 dimanche, un grand boum a secoué la rue et une boule de feu orange s’est élevée dans le ciel, selon des vidéos partagées sur les réseaux sociaux. .