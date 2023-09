La Turquie « déclare la guerre » à la Russie lors d’une bévue massive lors de la réunion de Poutine | Nouvelles du monde

Une erreur d’interprétation pousse le président turc à « déclarer la guerre » à la Russie (Photo : Getty) Le président turc Recep Tayyip Erdoğan est apparu accidentellement déclarer la guerre à la Russie en raison d’une erreur de traduction lors d’une rencontre avec Vladimir Poutine. « Il y a une guerre entre la Russie et la Turquie », a annoncé le traducteur turco-russe lors d’une rencontre entre les deux dirigeants lors d’un sommet à Sotchi. La Turquie est un État membre de l’OTAN, et si cette déclaration était vraie, elle plongerait le monde entier dans la guerre. Mais Poutine, qui était là pour discuter de l’accord sur les céréales de la mer Noire, semblait déconcerté par cette apparente erreur. Pour visionner cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisager de passer à un site Web.

vidéo Il n’était pas clair si l’interprète masculin était russe ou turc, mais le compte rendu officiel de la réunion montrait que c’était le traducteur qui avait commis l’erreur, et non Erdoğan. « La situation actuelle entre l’Ukraine et la Russie… C’est la toile de fond de cette visite », a déclaré le président turc à Poutine lors de son discours d’ouverture. « Et votre invitation – nous sommes heureux d’avoir reçu cette invitation. Ma délégation est heureuse d’avoir reçu cette invitation. Le sommet avait été convoqué afin de négocier un accord sur l’initiative céréalière de la mer Noire, qui permettrait de fournir de la nourriture aux pays les plus pauvres du monde. Poutine a déclaré à Erdoğan que la Russie était prête à fournir jusqu’à un million de tonnes de céréales à un prix préférentiel via la Turquie, qu’elle considère comme un intermédiaire entre elle et l’Occident. Il s’agit d’une visite rare d’un dirigeant étranger en Russie, alors que Poutine se retrouve de plus en plus isolé à cause de sa guerre sanglante avec l’Ukraine. En mars, le dictateur a fait l’objet d’un mandat d’arrêt de la Cour pénale internationale pour crimes de guerre commis en Ukraine, ce qui rend difficile ses déplacements à l’étranger. On pense que l’erreur de traduction était la faute de l’interprète (Photo : East2West) Certains affirment que la tenue du sommet à Sotchi était une réponse à cette situation, tandis que d’autres affirment qu’il s’agit d’une couverture pour les problèmes de santé de Poutine, dont on parle depuis longtemps. Poutine a profité de sa conférence de presse pour affirmer qu’il avait été trompé par l’Occident concernant l’accord d’exportation de céréales à travers la mer Noire, et a réitéré la position de la Russie selon laquelle elle ne pourrait revenir à l’accord que si l’Occident cessait de restreindre l’accès des exportations agricoles russes aux marchés mondiaux. « Comme d’habitude… cela arrive souvent ainsi avec nos partenaires occidentaux, ils nous ont encore trompés », a déclaré le dictateur. « Et je n’ai pas fait comme promis – encore une fois. » Un mémorandum distinct convenu avec les Nations Unies appelle à des conditions pour faciliter les exportations russes de produits alimentaires et d’engrais. Plus: Journal du métro

Erdoğan a déclaré que l'Ukraine devrait assouplir sa position de négociation contre la Russie dans les négociations sur la relance de l'accord et exporter davantage de céréales vers l'Afrique plutôt que vers l'Europe. « L'Ukraine doit particulièrement assouplir ses approches afin que des mesures communes puissent être prises avec la Russie », a-t-il déclaré aux journalistes. Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba, s'exprimant plus tard à la télévision ukrainienne, a déclaré que Kiev ne modifierait pas sa position, mais prendrait note de la version turque des pourparlers de Sotchi. « Nous ne devrions pas continuer à être les otages du chantage russe, où la Russie crée des problèmes et invite ensuite tout le monde à les résoudre », a déclaré Kuleba. « Il est clair que nous défendrons toutes les positions de principe, notamment en ce qui concerne les sanctions imposées à la Fédération de Russie. » Entrez en contact avec notre équipe de presse en nous envoyant un e-mail à [email protected]. Pour plus d'histoires comme celle-ci, consultez notre page d'actualités.

