La Turquie condamne les frappes aériennes israéliennes contre l’Iran et appelle la communauté internationale à prendre des « mesures immédiates »

La Turquie a accusé Israël d’avoir amené le Moyen-Orient « au bord d’une guerre plus grande » à la suite d’une série de frappes aériennes israéliennes avant l’aube contre des sites militaires en Iran.

« Mettre fin à la terreur créée par Israël dans la région est devenu un devoir historique en termes d’établissement de la sécurité et de la paix internationales », a déclaré le ministère turc des Affaires étrangères dans un communiqué.

Il a appelé la communauté internationale à prendre « des mesures immédiates pour faire respecter la loi et arrêter le gouvernement Netanyahu ».

La Turquie a sévèrement critiqué les opérations militaires israéliennes à Gaza et au Liban, tout en exprimant son soutien au Hamas dans la bande de Gaza.

Israël a déclaré avoir déclenché des frappes aériennes tôt samedi contre les installations utilisées pour fabriquer les missiles tirés sur Israël et les emplacements de missiles sol-air, et en réponse au barrage de missiles balistiques que la République islamique a tiré sur Israël au début du mois.

REGARDER | Que s’est-il passé lors de l’attaque iranienne contre Israël début octobre : L’Iran tire des missiles balistiques sur Israël L’Iran a lancé une série de missiles balistiques sur Israël moins d’une semaine après l’assassinat du chef du Hezbollah Hassan Nasrallah et un jour après le début des opérations terrestres au Liban. L’attaque a renforcé les craintes d’un conflit plus large dans la région.

« L’Iran a attaqué Israël à deux reprises, notamment dans des endroits mettant en danger les civils, et en a payé le prix », a déclaré le porte-parole militaire israélien, le contre-amiral Daniel Hagari.

« Nous nous concentrons sur nos objectifs de guerre dans la bande de Gaza et au Liban. C’est l’Iran qui continue de faire pression en faveur d’une escalade régionale plus large. »

L’attaque de samedi s’inscrit dans le cadre du « devoir d’Israël de répondre » aux attaques de « l’Iran et de ses mandataires dans la région », a déclaré Hagari.

L’Iran a lancé environ 200 missiles balistiques sur Israël dans la soirée du 1er octobre, envoyant les Israéliens se précipiter dans des abris anti-aérien et tuant une personne en Cisjordanie occupée par Israël. L’Iran a déclaré que ce barrage était des représailles aux attaques des derniers mois qui ont tué des dirigeants du Hezbollah, du Hamas et de l’armée iranienne.

REGARDER | Le guide suprême iranien justifie l’attaque de missiles contre Israël: Le ministre iranien des Affaires étrangères se rend à Beyrouth et le chef suprême justifie l’attaque de missiles israéliens Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, s’est rendu à Beyrouth une semaine après que les frappes aériennes israéliennes ont tué le haut dirigeant du Hezbollah, Hassan Nasrallah. À Téhéran, le guide suprême, l’ayatollah Ali Khamenei, a justifié la récente attaque de missiles iraniens contre Israël comme étant « légale et légitime ».

Le ministère iranien des Affaires étrangères a qualifié les frappes aériennes de violation flagrante du droit international en affirmant le droit de Téhéran à l’autodéfense, mais l’attaque n’a pas ciblé les installations pétrolières et nucléaires les plus sensibles et n’a pas formulé de vœux de vengeance immédiats.

La Maison Blanche a mis en garde Téhéran contre des représailles, affirmant que ces frappes devraient mettre fin aux échanges de tirs directs entre Israël et l’Iran.

celui de Bahreïn Le ministère des Affaires étrangères a condamné samedi l’action militaire israélienne, appelant à un cessez-le-feu immédiat pour protéger les civils et réduire les tensions régionales.

L’attaque risque de rapprocher les ennemis jurés d’une guerre totale à une époque de violence croissante au Moyen-Orient, où des groupes militants soutenus par l’Iran sont déjà en guerre contre Israël.

2 soldats iraniens auraient été tués

L’Iran a insisté sur le fait que les frappes n’avaient causé que des « dégâts limités » et les médias officiels iraniens ont minimisé les attaques. L’armée iranienne a déclaré que deux de ses soldats avaient été tués dans l’attaque, a rapporté la télévision iranienne Al-Alam.

L’armée israélienne a déclaré avoir mené « des frappes précises sur des cibles militaires en Iran » et, selon deux responsables israéliens, elle ne visait pas d’installations nucléaires ou pétrolières. Les responsables ont parlé sous couvert d’anonymat car ils n’étaient pas autorisés à discuter de l’opération en cours avec les médias.

L’armée iranienne a déclaré que les frappes visaient des bases militaires dans les provinces d’Ilam, du Khuzestan et de Téhéran, sans plus de détails.

Vue générale de Téhéran, la capitale iranienne, après plusieurs explosions entendues aux premières heures de samedi, heure locale. (Majid Asgaripour/WANA/Reuters)

Les frappes aériennes se sont déroulées par vagues dans la nuit près de la capitale Téhéran et le long de la frontière irakienne. Aucune installation militaire, économique ou civile irakienne n’a été affectée, a déclaré l’agence de presse officielle irakienne citant une source de sécurité. C’était la première fois que l’armée israélienne attaquait ouvertement l’Iran, qui n’a pas fait face à un barrage de tirs soutenus d’un ennemi étranger depuis sa guerre contre l’Irak dans les années 1980.

Le chef de l’opposition israélienne, Yair Lapid, a critiqué la décision d’éviter les « cibles stratégiques et économiques » de l’attaque. « Nous aurions pu et dû exiger un prix beaucoup plus élevé de la part de l’Iran », a écrit Lapid sur le réseau social X.

L’Égypte a déclaré qu’elle suivait avec « une grande inquiétude l’escalade rapide et grave » dans la région, y compris l’attaque israélienne contre l’Iran, et a mis en garde contre de « graves affrontements » à travers le Moyen-Orient.

Le ministère des Affaires étrangères a déclaré qu’un accord de cessez-le-feu à Gaza « est le seul moyen de désamorcer » les tensions au Moyen-Orient.

L’Égypte, le Qatar et les États-Unis ont mené des efforts pour parvenir à un accord de cessez-le-feu à Gaza, qui comprend la libération des otages détenus par le Hamas, ainsi que des prisonniers palestiniens dans les prisons israéliennes.

La compagnie aérienne phare égyptienne a annulé samedi ses vols entre le Caire et Bagdad et Erbil en Irak et Amman en Jordanie.

EgyptAir a imputé ces annulations aux « développements en cours dans la région ».

L’Allemand Scholz appelle l’Iran à la désescalade

Le chancelier allemand Olaf Scholz a appelé l’Iran à mettre fin au cycle d’escalade consécutif aux frappes israéliennes, affirmant que la retenue pourrait ouvrir la voie à la paix au Moyen-Orient.

« Mon message à l’Iran est clair : nous ne pouvons pas continuer avec des réactions d’escalade massives. Cela doit cesser maintenant. Cela offrira une opportunité de développement pacifique au Moyen-Orient », a déclaré Scholz dans un message sur la plateforme de médias sociaux X.

Scholz a déclaré que l’attaque israélienne visait à minimiser les pertes, créant ainsi une opportunité d’éviter une nouvelle escalade.

REGARDER | Les États-Unis envoient un système anti-missile et des troupes en Israël: Les États-Unis vont envoyer un système antimissile à Israël, selon le Pentagone Les États-Unis ont annoncé dimanche qu’ils enverraient à Israël un système antimissile avancé – et des troupes américaines pour le faire fonctionner – dans le but de renforcer les défenses aériennes du pays suite aux attaques de missiles de l’Iran. Pour en savoir plus : cbc.ca/1.7351563

« Ce qui est important, c’est qu’il y ait un cessez-le-feu à Gaza et la libération des otages. J’appelle toutes les parties à le faire. La même chose s’applique au Liban », a déclaré Scholz.

Les craintes d’une escalade plus large au Moyen-Orient se sont accrues depuis L’attaque iranienne contre Israël en réponse à l’action militaire israélienne contre les alliés de Téhéran, le Hamas à Gaza et le Hezbollah au Liban.

L’aggravation du conflit au Liban, où Israël mène une campagne contre le Hezbollah pour l’empêcher de tirer des roquettes sur le nord d’Israël, a encore fait monter la température.

La guerre de l’ombre est de plus en plus mise en lumière depuis le 7 octobre 2023, lorsque le Hamas et d’autres militants ont attaqué Israël. Ils ont tué 1 200 personnes, pour la plupart des civils, et pris quelque 250 otages à Gaza, selon des responsables israéliens. En réponse, Israël a lancé une offensive aérienne et terrestre dévastatrice contre le Hamas.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu s’est engagé à poursuivre le combat jusqu’à ce que tous les otages soient libérés. Il en reste une centaine, dont environ un tiers serait mort. Près de 43 000 Palestiniens ont été tués à Gaza, selon les autorités sanitaires locales.