La Turquie commente les progrès de l’accord céréalier ukrainien — RT World News

Près de 30 navires ont quitté les ports ukrainiens ce mois-ci, selon le ministre de la Défense

Depuis le début du mois, 27 navires céréaliers ont quitté les ports ukrainiens de la mer Noire dans le cadre d’un accord négocié par l’ONU et la Turquie signé par Moscou et Kiev, a révélé samedi le ministre turc de la Défense, ajoutant que cette évolution était “les bases d’un environnement de paix permanent.”

“Depuis le 1er août, 53 navires au total ont navigué pour les expéditions de céréales, dont 27 ont quitté les ports ukrainiens», a déclaré le ministre de la Défense Hulusi Akar au Centre conjoint de coordination d’Istanbul, aux côtés du secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres.

Le centre, qui a été créé fin juillet dans le cadre de l’accord sur les céréales, est chargé de superviser les expéditions de l’Ukraine vers les marchés mondiaux et de maintenir des voies de transit sûres pour les livraisons à travers la mer Noire.

António Guterres a présenté les opérations maritimes comme «remarquable et inspirant“, ajoutant que plus de 650 000 tonnes métriques de céréales et d’autres produits alimentaires”sont déjà en route vers les marchés du monde entier.”















“Pas plus tard qu’hier, j’étais dans le port d’Odessa et j’ai vu de mes propres yeux le chargement d’une cargaison de blé sur un navire. J’étais tellement ému de voir le blé remplir la cale du navire,” il a dit. “C’était le chargement de l’espoir pour tant de personnes dans le monde.”

Les commentaires du secrétaire général ont été repris par Akar, qui a noté que les exportations sans entrave contribueraient à atténuer « la crise alimentaire qui touche le monde entier, en particulier [for] baisser les prix.”

Les livraisons de blé en provenance d’Ukraine, un important producteur, ont été interrompues après que la Russie a lancé son opération militaire dans l’État voisin fin février. Les parties se sont accusées d’avoir provoqué la crise.

L’accord visant à débloquer les exportations de céréales via la mer Noire a été signé lors de pourparlers négociés par l’ONU à Istanbul fin juillet et vise à maintenir des voies de transit sûres. L’accord est également censé permettre à la Russie de livrer des engrais et des produits alimentaires sur les marchés mondiaux.

Cependant, plus tôt cette semaine, le Kremlin, commentant un appel entre le président russe Vladimir Poutine et son homologue français, Emmanuel Macron, a noté que «obstacles pour le grain russe [exports] persister,» qui a un effet négatif sur la sécurité alimentaire mondiale.

Guterres a abordé ce problème dans une certaine mesure, réitérant que «il est important que tous les gouvernements et le secteur privé coopèrent pour apporter» de la nourriture et des engrais au marché.

“Sans engrais en 2022, il n’y aura peut-être pas assez de nourriture en 2023“, a-t-il prévenu. “Faire sortir plus de nourriture et d’engrais de l’Ukraine et de la Russie est essentiel pour calmer davantage les marchés des produits de base et faire baisser les prix pour les consommateurs.”