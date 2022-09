La Turquie commente la perspective d’acheter des avions russes

Le Su-35 sera “sur la table” si les projets d’achat de F-16 fabriqués aux États-Unis ne se concrétisent pas, a déclaré un haut responsable de la défense

Ankara sera prête à envisager d’acheter des avions de chasse Su-35 à la Russie si elle n’est pas en mesure d’acheter l’avion F-16 aux États-Unis, a déclaré Ismail Demir, le chef de la principale agence de défense turque.

« S’il n’y aura pas de F-16… Nous dirons que la Turquie n’est pas sans alternatives. Toutes les alternatives, y compris le Su-35, viennent à la table », Demir, qui dirige la présidence des industries de la défense (SSB), a déclaré samedi à CNN Turk.

Jet supersonique très maniable, le Su-35 est capable de détruire des cibles aériennes, ainsi que de frapper des cibles maritimes et terrestres, telles que des sites de défense aérienne.

La Turquie a continué à chercher des moyens de moderniser son armée de l’air après que les États-Unis l’ont retirée de son programme d’exportation de F-35 en 2019 et ont refusé de livrer l’avion déjà commandé parce qu’Ankara a rejeté les demandes d’annulation d’un accord pour acheter la défense aérienne S-400. systèmes de missiles russes.

La Turquie a vivement critiqué Washington à l’époque, arguant qu’elle est libre d’acheter des armes à qui elle veut.

“Je peux dire qu’il y a une arrière-pensée très claire, et que le S-400 était utilisé comme excuse”, Demir a déclaré à CNN Turk.

La Turquie est depuis en pourparlers pour acheter 40 avions F-16, qui sont plus anciens et moins avancés que les F-35. Le président Recep Tayyip Erdogan a déclaré jeudi aux journalistes à New York que les négociations étaient “continuer positivement.”

« Nous espérons que cette atmosphère positive perdurera. Je pense que nous obtiendrons un résultat dès que possible », a déclaré Erdogan.

Le président américain Joe Biden a déclaré en juin qu’il soutenait pleinement la vente des avions à réaction à la Turquie.