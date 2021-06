La Turquie cherche une victoire agréable sur le Pays de Galles après la défaite de l’Italie

La Turquie s’attendra à un grand coup de pouce de la part d’une foule de soutien à Bakou, et elle pourrait bien en avoir besoin.

Après une défaite 3-0 contre l’Italie sans même un tir cadré, la Turquie affrontera une équipe du Pays de Galles qui cherche à s’appuyer sur son premier match nul lorsque les équipes se rencontreront mercredi au Championnat d’Europe.

L’Azerbaïdjan est un allié de la Turquie et les deux pays ont des liens culturels étroits. Une importante délégation de supporters itinérants et de supporters locaux de la Turquie est donc attendue. Un lieu calme et presque vide pour le match nul 1-1 du Pays de Galles contre la Suisse pourrait désormais créer une atmosphère de match à l’extérieur intimidante.

Le Pays de Galles l’attend.

« Je pense que j’espère que nous pourrons nous nourrir de l’énergie négative des supporters turcs par opposition à la positive. Nous pouvons essayer d’avoir le match selon nos conditions, ce qui est toujours l’objectif, a déclaré le milieu de terrain gallois Joe Morrell, qui a égalisé Kieffer Moore lors des matchs contre les Suisses.

La Turquie est entrée dans le tournoi avec de grands espoirs et une série de joueurs venant de bonnes saisons au niveau des clubs. Burak Yilmaz et Zeki elik ont ​​remporté le titre français avec Lille, tandis que Hakan Calhanoglu a réalisé une solide saison avec l’AC Milan, tout comme alar Sync avec Leicester.

Cet optimisme s’est rapidement évaporé contre l’Italie. Yilmaz, 35 ans, n’a pas pu trouver de place parmi la défense italienne et n’a pas eu le rythme pour perturber la ligne arrière. La Turquie s’est accrochée jusqu’à la 53e minute, lorsque Merih Demiral a marqué contre son camp.

Les efforts offensifs de la Turquie se sont soldés par un tir non cadré et deux contres.

Ce résultat ne nous convenait pas. Mais nous sommes un pays qui a toujours produit des surprises lors des grands tournois », a déclaré Yilmaz dans un discours de motivation à l’équipe après la défaite, a rapporté le site SporX. Nous sommes l’équipe nationale turque, nous sommes ici pour rendre notre pays fier. Maintenant , tout le monde devrait lever la tête. Levons-nous et rendons notre peuple heureux avec une victoire sur le Pays de Galles. »

La population de la Turquie est estimée à environ 84 millions d’habitants, soit 26 fois celle du Pays de Galles, l’un des plus grands gouffres entre deux équipes à l’Euro 2020. Étant l’une des plus petites équipes du tournoi, le Pays de Galles est habitué à jouer l’outsider. Morrell a déclaré que cela renforce le genre d’esprit d’équipe qui a conduit les Gallois aux demi-finales de l’Euro 2016.

Je pense que c’était une équipe et un pays qui doivent être ensemble parce que sinon il y a des nations plus grandes, il y a des nations avec plus d’argent, plus de gens, un plus grand bassin de joueurs, qui vont nous battre, a déclaré Morrell.

Nous avons un groupe de gars ici, comme en 2016, qui sont vraiment ensemble. Cela nous profite à la 90e minute lorsque vous regardez de l’autre côté et que vous voyez quelqu’un souffler un peu, comme quelques-uns l’étaient hier dont moi (contre la Suisse). Cela vous aide à savoir que vous allez tout faire pour vos coéquipiers.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici