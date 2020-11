La Turquie change de cap: Ankara cherche à reconstruire ses liens alors que les problèmes intérieurs s’intensifient

C’est “un État membre vital de l’OTAN et un aspirant membre de l’Union européenne. Mais ces dernières années, la Turquie a adopté une position souvent agressive envers ses alliés européens – alors que ses liens avec Moscou se sont resserrés. Maintenant, avec la montée des troubles intérieurs, le président Erdogan regarde à nouveau vers l’Ouest.

Connue pour avoir des liens à la fois avec l’Asie et l’Europe, la Turquie regarde dans deux directions pour le soutien, le commerce et la diplomatie. Mais cela signifie qu’il peut se trouver en désaccord avec ses voisins et ses alliés.

La politique de la Turquie est façonnée par le président Recep Tayyip Erdogan. Le politicien le plus influent d’Ankara depuis la fondation de la République dans les années 1920.

Pour ses partisans, c’est un héros qui a modernisé le pays, amélioré les services publics et est resté fidèle à ses racines islamiques.

Pour ses détracteurs, il a présidé à l’effondrement de la valeur de la lire; a étouffé l’indépendance des médias et a dirigé son pays d’une main de fer.

Et cela a posé de réels problèmes à Bruxelles. Ankara était engagée dans des pourparlers d’adhésion, mais ceux-ci sont au point mort depuis longtemps.

La Turquie est un tampon essentiel pour empêcher les migrants d’atteindre l’Europe. Mais dans leurs choix d’allégeance dans le conflit syrien et les récentes violences au Haut-Karabakh, les positions d’Ankara ont opposé l’OTAN et l’UE au Kremlin.

Les relations avec la Grèce restent difficiles. La partie nord occupée de Chypre reste un problème non résolu, et les droits d’exploration pétrolière dans l’est de la Méditerranée ont conduit à des impasses navales.

Les amitiés des gendres présidentiels ont maintenu la Turquie et les États-Unis proches sur un même plan, mais le changement d’administration laisse Ankara sans porte au bureau ovale.

Le résultat? Changements de politique. Il y a eu des tentatives pour stabiliser la monnaie, des tentatives pour résoudre les différends internationaux et même une acceptation d’une victoire de Biden.

Les relations avec l’UE restent tendues, mais les deux parties espèrent une réinitialisation imminente.