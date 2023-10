La Turquie bombarde l’Irak après une attaque terroriste

Ankara affirme que « 20 cibles utilisées par les terroristes » ont été détruites au Kurdistan irakien

Des avions militaires turcs ont mené des frappes aériennes contre les bastions présumés du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) à l’intérieur du Kurdistan irakien, en réponse à un attentat suicide près du siège du ministère de l’Intérieur à Ankara dimanche.

Le ministère turc de la Défense a déclaré que « 20 cibles utilisées par les terroristes » ont été détruits dans un « opération aérienne » qui a été menée dimanche vers 21 heures dans les régions de Metina, Hakurk, Qandil et Gara, dans le nord de l’Irak.

Ankara a déclaré que le but du raid aérien était de « neutraliser le PKK et d’autres éléments terroristes, empêcher les attaques terroristes du nord de l’Irak contre notre population et nos forces de l’ordre, et assurer la sécurité de nos frontières. »

Dimanche matin, un kamikaze a fait exploser un engin explosif devant le ministère de l’Intérieur à Ankara, tandis que son complice était neutralisé par les forces de sécurité. Il n’y a pas eu de victimes, mais deux policiers ont été blessés lors de l’affrontement, selon les autorités.

Le groupe militant aurait revendiqué la responsabilité et déclaré que l’attaque visait à envoyer un « avertissement » au gouvernement turc, selon l’agence de presse Firat, liée au PKK.

Le président Recep Tayyip Erdogan a appelé à l’explosion « la dernière tentative » terroriser les Turcs, ajoutant que ceux qui « menacer la paix et la sécurité des citoyens n’ont pas atteint leurs objectifs et ne le feront jamais. »

Le PKK et ses affiliés mènent une insurrection depuis les années 1980 pour exiger une autonomie politique et culturelle dans le but final d’établir un État kurde indépendant, revendiquant des territoires dans le sud-est de la Turquie et dans le nord de l’Irak et de la Syrie.

L’attaque s’est produite le jour où le parlement turc s’est réuni à nouveau après une pause pour une nouvelle session, au cours de laquelle il est prévu d’examiner l’adhésion de la Suède à l’OTAN. La candidature de Stockholm reste dans les limbes, Ankara exigeant qu’elle fasse davantage pour lutter contre l’islamophobie et extrader les individus accusés de terrorisme, notamment ceux qui seraient liés au PKK.

Le ministre suédois des Affaires étrangères, Tobias Billstrom, a condamné l’attaque d’Ankara, affirmant dimanche qu’il « consterné par l’attentat suicide », et que son pays « reste ferme dans son engagement et son partenariat à long terme avec la Turquie pour lutter contre toutes sortes de terrorisme. »