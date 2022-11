La Turquie bombarde des ennemis kurdes en Irak et en Syrie, tuant probablement des dizaines

La milice dirigée par les Kurdes qui administre le nord-est de la Syrie a déclaré que 14 civils et un combattant avaient été tués. Le groupe, connu sous le nom de Forces démocratiques syriennes, ou SDF, a juré de riposter contre la Turquie, mais n’a pas précisé quand ni comment.

Plus de deux douzaines de personnes ont été tuées, mais différents groupes ont donné des chiffres différents, et ils n’ont peut-être pas reconnu tous les combattants tués.

“Les scélérats sont tenus pour responsables des attaques perfides !” le ministère turc de la Défense écrit sur Twitter avant l’aube dimanche, dans un message avec une photo d’un avion de guerre au décollage. Les frappes ont ciblé des abris, des tunnels, des décharges de munitions et des camps d’entraînement, a indiqué le ministère.

ISTANBUL – Des avions de combat turcs ont effectué dimanche des dizaines de frappes aériennes dans le nord de la Syrie et de l’Irak, dans le cadre de ce que les responsables turcs ont appelé une campagne antiterroriste pour extirper les militants qu’ils accusaient d’avoir orchestré un attentat à la bombe meurtrier la semaine dernière à Istanbul.

“Ces attaques ne resteront pas sans réponse”, a déclaré le commandement général des FDS dans un communiqué. “Nous répondrons de manière efficace et efficiente au bon moment et au bon endroit.”

La nouvelle violence a été une forte augmentation des tensions entre deux forces qui se détestent depuis longtemps – et qui entretiennent toutes deux des relations étroites avec les États-Unis.

En Syrie, les États-Unis ont travaillé avec les FDS pour combattre les djihadistes de l’État islamique, et un petit contingent de forces américaines reste sur le territoire que le groupe contrôle dans le nord-est de la Syrie, près de la frontière turque.

Mais ce partenariat a enragé la Turquie, un allié des États-Unis au sein de l’OTAN, qui considère les combattants kurdes de Syrie comme faisant partie du Parti des travailleurs du Kurdistan, ou PKK, qui a mené une insurrection sanglante de plusieurs décennies contre l’État turc, visant à une plus grande indépendance ou autonomie. La Turquie, l’Union européenne et les États-Unis considèrent le PKK comme une organisation terroriste.

Après un attentat à la bombe qui a fait six morts et des dizaines de blessés dans une avenue piétonne très fréquentée d’Istanbul la semaine dernière, les autorités turques ont publié des photos d’une femme qui, selon elles, avait posé la bombe et l’ont accusée de travailler pour le PKK Des dizaines d’autres suspects ont été arrêtés alors que les autorités cherchent à découvrir comment le crime a été commis.