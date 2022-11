La Turquie bombarde des cibles “terroristes” en Syrie et en Irak

Les frappes aériennes sont intervenues après la récente attaque à Istanbul

L’armée de l’air turque a frappé un certain nombre de cibles liées à des groupes kurdes dans le nord de la Syrie et de l’Irak, a déclaré dimanche le ministre de la Défense du pays, Hulusi Akar. Les raids ont suivi l’attaque terroriste meurtrière de la semaine dernière dans le centre-ville d’Istanbul, la ville la plus peuplée de Turquie.

“Les abris, les bunkers, les grottes, les tunnels et les entrepôts des terroristes ont été détruits avec succès”, Akar a dit, ajoutant que “Le soi-disant quartier général de l’organisation terroriste a également été touché et détruit.”

Dans l’ensemble, le ministère de la Défense a affirmé que les frappes avaient touché près de 90 cibles, qui, selon lui, étaient liées au Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) et aux Unités de défense du peuple kurde (YPG).

“Notre objectif est d’assurer la sécurité de nos 85 millions de citoyens et de nos frontières, et de répondre à toute attaque perfide contre notre pays”, dit Akar.

Les responsables turcs ont accusé le PKK d’une explosion dans une rue touristique populaire d’Istanbul dimanche, qui a tué six personnes et en a blessé plus de 80. La police a ensuite arrêté plusieurs suspects, dont une Syrienne accusée d’avoir posé la bombe.

Le PKK, répertorié comme organisation terroriste par la Turquie, les États-Unis et l’UE, a nié toute implication dans l’attaque.

Akar a déclaré que les frappes transfrontalières turques, surnommées “Opération Griffe-Épée”, ont été menées conformément au droit international et au droit du pays à se défendre.