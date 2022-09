La Turquie baisse à nouveau ses taux d’intérêt alors que le pays lutte contre l’inflation

La lire a perdu plus de 27 % de sa valeur au profit du dollar depuis le début de l’année, et 80 % au cours des cinq dernières années. Suite à l’annonce de la décision de la banque sur les taux, la devise a perdu un quart de point de pourcentage, s’échangeant à un niveau record de 18,379 pour un dollar.

La campagne de plusieurs mois visant à abaisser continuellement les taux alors que le déficit commercial et courant de la Turquie gonfle et que ses réserves de change s’amenuisent a plutôt envoyé la monnaie turque, la lire, dans une chute libre de plusieurs années.

L’orientation politique a longtemps stupéfié les investisseurs et les économistes, qui affirment que le refus de resserrer la politique est le résultat de la pression politique du président turc Recep Tayyip Erdogan, qui s’est longtemps opposé aux taux d’intérêt et s’est retourné contre l’orthodoxie économique en insistant sur le fait que la baisse des taux est le moyen pour faire baisser l’inflation.

Un communiqué de la banque centrale indique qu’elle a “évalué que le niveau actualisé de la politique est adéquat dans les perspectives actuelles”, selon Reuters. Il a déclaré que la réduction était nécessaire car la croissance et la demande continuaient de ralentir et a également cité “l’escalade du risque géopolitique”.

Les responsables de la politique monétaire du pays ont opté pour une baisse de 100 points de base, portant le taux repo clé à une semaine de 13% à 12%. En août, le taux d’inflation turc a été enregistré à 80,2%, s’accélérant pour le 15ème mois consécutif et le plus haut niveau en 24 ans.

De nombreux économistes prédisent une nouvelle baisse de la lire. Capital Economics, basé à Londres, le voit tomber à 24 contre le billet vert d’ici mars 2023.

“La place pour un nouvel assouplissement devient de plus en plus limitée en raison de la pression que cela exerce sur la lire et les taux réels”, a déclaré à CNBC Liam Peach, économiste principal des marchés émergents de la société. “La Turquie enregistre un déficit courant si important, et elle est devenue dépendante des entrées de capitaux étrangers pour le financer. Les réserves de change en Turquie sont si faibles que la banque centrale n’est vraiment pas en mesure d’intervenir”, a-t-il déclaré.

À un moment donné, la confiance deviendra si faible que ces entrées vitales se tariront probablement, a averti Peach : “La réduction des taux d’intérêt rend encore plus difficile pour la Turquie d’attirer ces flux de capitaux”.

Erdogan, quant à lui, reste optimiste, prédisant que l’inflation baissera d’ici la fin de l’année. “L’inflation n’est pas une menace économique insurmontable. Je suis économiste”, a déclaré le président lors d’un entretien mardi. Erdogan n’est pas économiste de formation.