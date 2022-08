La Turquie arrête un chanteur pop pour une blague sur les écoles religieuses, la qualifie de “crime de haine”

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Une pop star turque aurait été arrêtée pour “incitation à la haine” en réponse à une blague qu’elle aurait racontée sur les écoles religieuses du pays.

Gulsen, une pop star de 46 ans en Turquie, a été emmenée de chez elle à Istanbul pour être interrogée et officiellement arrêtée jeudi soir après avoir plaisanté lors d’un concert en avril sur le fait que la “perversion” de l’un de ses musiciens découlait de sa fréquentation d’une école islamique. .

“Il a étudié dans un Imam Hatip (école) auparavant”, a déclaré le chanteur. “C’est de là que vient sa perversion.”

Une vidéo du commentaire de la chanteuse a récemment commencé à circuler sur les réseaux sociaux, avec un hashtag appelant à son arrestation.

Gulsen aurait été escorté en prison et attend son procès.

L’arrestation a suscité l’indignation sur les réseaux sociaux. Les critiques du gouvernement ont déclaré que cette décision était un effort du président turc Recep Tayyip Erdogan pour consolider le soutien de ses religieux et conservateurs avant les élections dans 10 mois.

Gulsen s’est excusée pour l’offense causée par la blague, mais a déclaré que ses commentaires avaient été saisis par ceux qui souhaitaient approfondir la polarisation dans le pays.

Lors de son interrogatoire par les autorités judiciaires, Gulsen a rejeté les accusations selon lesquelles elle aurait incité à la haine et à l’inimitié, et a déclaré qu’elle avait “un respect infini pour les valeurs et les sensibilités de mon pays”, a rapporté l’agence publique Anadolu.

La demande de Gulsen d’être libéré de sa garde à vue en attendant l’issue d’un procès a été rejetée.

Le porte-parole du parti Justice et Développement d’Erdogan, connu sous son acronyme turc AKP, est toutefois apparu pour défendre la décision d’arrêter le chanteur, affirmant que “l’incitation à la haine n’est pas une forme d’art”.

“Cibler un segment de la société avec l’allégation de” perversion “et essayer de polariser la Turquie est un crime de haine et une honte pour l’humanité”, a tweeté le porte-parole de l’AKP, Omer Celik.

Associated Press a contribué à ce rapport