La Turquie arrête le pétrole non sanctionné par la Russie, augmentant la peur de l’approvisionnement énergétique

Les cargos et les navires transitent par le détroit du Bosphore, un plan d’eau reliant la mer Noire à la mer de Marmara et à la mer Méditerranée via Istanbul, en Turquie. Ci-dessus, le navire pétrolier Volga River Taganrog battant pavillon russe traverse le détroit du Bosphore en octobre 2022.

Les nouvelles règles d’assurance turques sur les pétroliers transportant du brut russe ont ralenti le mouvement des pétroliers au large des côtes de la Turquie et entre les ports russes de la mer Noire et la Méditerranée depuis le début de cette semaine, lorsque le plafonnement des prix et les sanctions sont entrés en vigueur pour la première fois.

“Il semble que tous sauf un des quelque vingt pétroliers chargés qui attendent de traverser le détroit transportent du pétrole d’origine kazakhe”, a déclaré à CNBC un responsable du plafonnement des prix. “Ces cargaisons ne seraient soumises au plafonnement des prix dans aucun scénario, et il ne devrait y avoir aucun changement dans le statut de leur assurance par rapport aux expéditions kazakhes au cours des semaines ou des mois précédents”, a déclaré le responsable, qui a obtenu l’anonymat en raison de la nature sensible. des enjeux géopolitiques.

MarineTraffic surveille le nombre de pétroliers qui attendent dans le Bosphore. La société, qui utilise le suivi AIS des navires, affirme que le nombre de pétroliers en attente est désormais de 40 et compte plus de doublé ces derniers jours.

Le ministère de l’Énergie du Kazakhstan a déclaré jeudi dans un communiqué que les temps d’attente sont typiques. “Le temps d’attente dans le Bosphore et les Dardanelles est pour l’instant de six jours. Pour la saison d’hiver, c’est une attente normale ; l’année dernière, l’attente dans le détroit en décembre était d’environ 14 jours.”

“Nous pouvons voir une liste croissante de pétroliers bruts et chimiques attendant de traverser le Bosphore de part et d’autre, avec une variété de destinations AIS signalées, dont principalement la Turquie et la Russie, mais aussi l’Ukraine, la Géorgie, l’Italie”, a déclaré Nikos Pothitakis, porte-parole de Trafic maritime. “Les navires en question sont principalement battant pavillon des registres russe, grec, libérien et des îles Marshall.”

Mercredi, le secrétaire adjoint au Trésor américain, Wally Adeyemo, s’est entretenu avec le vice-ministre turc des Affaires étrangères, Sedat Onal, pour discuter de la mise en œuvre du plafonnement des prix du pétrole maritime russe. Adeyemo a souligné que le régime de plafonnement des prix ne s’applique qu’au pétrole d’origine russe et ne nécessite pas de contrôles supplémentaires sur les navires traversant les eaux territoriales turques, selon un communiqué du Trésor. Les deux responsables ont déclaré qu’un simple régime de conformité par la Turquie pour permettre au pétrole maritime de transiter par le détroit turc aiderait à maintenir les marchés mondiaux de l’énergie bien approvisionnés.

“La politique de plafonnement des prix n’oblige pas les navires à rechercher des garanties d’assurance uniques pour chaque voyage individuel, comme l’exige la règle turque”, a déclaré le responsable du plafonnement des prix à CNBC. “Ces perturbations sont le résultat du régime turc, pas de la politique de plafonnement des prix.”