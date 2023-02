La Turquie arrête des entrepreneurs du bâtiment 6 jours après les séismes

ANTAKYA, Turquie (AP) – Alors que les sauveteurs tiraient encore quelques chanceux des décombres six jours après deux tremblements de terre qui ont dévasté le sud-est de la Turquie et le nord de la Syrie, des responsables turcs ont arrêté ou émis des mandats d’arrêt contre quelque 130 personnes qui seraient impliquées dans la construction de bâtiments qui se sont renversés et ont écrasé leurs occupants.

Le nombre de morts des tremblements de terre de lundi s’élevait à 28 191 – avec plus de 80 000 blessés supplémentaires – dimanche matin et était certain d’augmenter à mesure que des corps continuaient d’émerger.

Alors que le désespoir alimentait également la rage face aux efforts de sauvetage extrêmement lents, l’attention s’est tournée vers qui était responsable de ne pas mieux préparer les gens dans la région sujette aux tremblements de terre qui comprend une zone de la Syrie qui souffrait déjà d’années de guerre civile.

Même si la Turquie a, sur papier, des codes de construction qui répondent aux normes actuelles d’ingénierie parasismique, ils sont trop rarement appliqués, ce qui explique pourquoi des milliers de bâtiments se sont effondrés sur le côté ou se sont écrasés sur les résidents.

Le vice-président turc Fuat Oktay a déclaré samedi soir que des mandats avaient été émis pour la détention de 131 personnes soupçonnées d’être responsables de l’effondrement de bâtiments.

Le ministre turc de la Justice s’est engagé à punir tout responsable et les procureurs ont commencé à rassembler des échantillons de bâtiments pour prouver les matériaux utilisés dans les constructions. Les tremblements de terre ont été puissants, mais les victimes, les experts et les habitants de toute la Turquie accusent les mauvaises constructions d’avoir multiplié la dévastation.

Les autorités de l’aéroport d’Istanbul ont arrêté dimanche deux entrepreneurs tenus pour responsables de la destruction de plusieurs bâtiments à Adiyaman, ont rapporté l’agence de presse privée DHA et d’autres médias. Le couple serait en route pour la Géorgie.

Deux autres personnes ont été arrêtées dans la province de Gaziantep, soupçonnées d’avoir abattu des colonnes pour faire de la place supplémentaire dans un bâtiment qui s’est effondré, a indiqué l’agence publique Anadolu.

La veille, le ministère turc de la Justice avait annoncé la création prévue de bureaux « d’enquête sur les crimes liés aux tremblements de terre ». Les bureaux auraient pour objectif d’identifier les entrepreneurs et autres responsables des travaux de construction, de recueillir des preuves, d’instruire des experts, notamment des architectes, des géologues et des ingénieurs, et de vérifier les permis de construire et les permis d’occupation.

Un entrepreneur en bâtiment a été arrêté vendredi par les autorités à l’aéroport d’Istanbul avant de pouvoir embarquer sur un vol hors du pays. Il était l’entrepreneur d’un immeuble de luxe de 12 étages dans la ville historique d’Antakya, dans la province de Hatay, dont l’effondrement a fait un nombre incalculable de morts.

Les détentions pourraient aider à diriger la colère du public vers les constructeurs et les entrepreneurs, détournant l’attention des responsables locaux et étatiques qui ont permis aux constructions apparemment inférieures aux normes d’aller de l’avant. Le gouvernement du président turc Recep Tayyip Erdogan, déjà accablé par un ralentissement économique et une inflation élevée, doit faire face à des élections législatives et présidentielles en mai.

Les survivants, dont beaucoup ont perdu des êtres chers, ont également exprimé leur frustration et leur colère contre les autorités. Les équipes de secours ont été submergées par les dégâts généralisés qui ont touché les routes et les aéroports, rendant encore plus difficile la course contre la montre.

Erdogan a reconnu plus tôt dans la semaine que la réponse initiale avait été entravée par les dégâts importants. Il a déclaré que la zone la plus touchée mesurait 500 kilomètres (310 miles) de diamètre et abritait 13,5 millions de personnes en Turquie. Lors d’une visite des villes endommagées par le séisme samedi, Erdogan a déclaré qu’une catastrophe de cette ampleur était rare, et l’a de nouveau qualifiée de “catastrophe du siècle”.

Les sauveteurs, y compris des équipages d’autres pays, ont continué à sonder les décombres dans l’espoir de trouver d’autres survivants qui pourraient encore battre les chances de plus en plus longues. Des caméras thermiques ont été utilisées pour sonder les tas de béton et de métal, tandis que les sauveteurs ont exigé le silence pour pouvoir entendre les voix des personnes prises au piège.

Deux sœurs ont été retirées de l’épave dimanche dans la ville d’Adiyaman, 153 heures après le séisme, selon la télévision HaberTurk, qui a également diffusé le sauvetage en direct d’un garçon de 6 ans retiré des décombres de sa maison à Adiyaman. L’enfant a été enveloppé dans une couverture spatiale et transporté dans une ambulance. Un sauveteur épuisé a retiré son masque chirurgical et a respiré profondément alors qu’un groupe de femmes pouvait être entendu pleurer de joie.

Le ministre turc de la Santé, Fahrettin Koca, a publié une vidéo d’une jeune fille portant un pull bleu marine qui a été secourue. « Bonne nouvelle à la 150e heure. Sauvé il y a peu par des équipages. Il y a toujours de l’espoir!” il a tweeté.

Les efforts d’une équipe de sauveteurs italiens et turcs ont également porté leurs fruits lorsqu’ils ont retiré un homme de 35 ans de l’épave dans la ville durement touchée d’Antakya. L’homme, Mustafa Sarigul, semblait être indemne alors qu’il était transporté sur une civière vers une ambulance, a rapporté la télévision privée NTV.

Du jour au lendemain, un enfant a également été libéré dans la ville de Nizip, à Gaziantep, a rapporté l’agence publique Anadolu, tandis qu’une femme de 32 ans a été sauvée des ruines d’un immeuble de huit étages dans la ville d’Antakya. La femme, une enseignante nommée Meltem, a demandé du thé dès qu’elle est sortie, selon NTV.

À Kahramanmaras, près de l’épicentre du premier séisme de 7,8 qui a frappé tôt lundi matin, des efforts étaient en cours pour atteindre un survivant détecté par des chiens renifleurs sous un immeuble de sept étages désormais pancake, a rapporté NTV.

Ceux retrouvés vivants restaient cependant la rare exception.

Un grand cimetière de fortune était en construction samedi dans la périphérie d’Antakya. Des rétrocaveuses et des bulldozers ont creusé des fosses dans le champ alors que des camions et des ambulances chargés de sacs mortuaires noirs arrivaient continuellement. Les centaines de tombes, espacées d’au plus 3 pieds (un mètre), étaient marquées par de simples planches de bois fixées verticalement dans le sol.

L’image est moins claire du sort de l’autre côté de la frontière en Syrie.

Le nombre de morts dans la région du nord-ouest de la Syrie tenue par les rebelles a atteint 2 166, selon le groupe de secouristes des Casques blancs. Le nombre total de morts en Syrie s’élevait à 3 553 samedi, bien que les 1 387 décès signalés dans les parties du pays contrôlées par le gouvernement n’aient pas été mis à jour depuis des jours.

Fraser a rapporté d’Ankara.

Suivez la couverture des séismes d’AP sur https://apnews.com/hub/earthquakes

Justin Spike et Suzan Fraser, Associated Press