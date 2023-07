La Turquie approuve la candidature de la Suède à l’OTAN

VILNIUS, Lituanie –

L’adhésion de la Suède à l’OTAN a fait un grand pas en avant lundi après que la Turquie ait accepté de supprimer l’un des derniers grands barrages routiers en échange d’une aide pour relancer ses propres chances d’adhérer à l’Union européenne.

Lors de pourparlers à Vilnius, la capitale lituanienne, où le président américain Joe Biden et ses homologues de l’OTAN se réunissent pour un sommet de deux jours à partir de mardi, le président Recep Tayyip Erdogan s’est engagé à soumettre le protocole d’adhésion du pays nordique au Parlement « dès que possible ». a déclaré le chef de l’OTAN.

« C’est un jour historique parce que nous avons un engagement clair de la part de la Turquie de soumettre les documents de ratification à la Grande Assemblée nationale et de travailler également avec l’assemblée pour assurer la ratification », a déclaré le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, aux journalistes après une série de hautes déclarations. -réunions d’enjeux.

L’adhésion de la Suède à l’OTAN est bloquée par les objections de la Turquie depuis l’année dernière. La ratification par le parlement turc du protocole d’adhésion est l’une des dernières étapes du processus.

Stoltenberg a fait cette annonce après des entretiens avec Erdogan et le Premier ministre suédois Ulf Kristersson à la veille d’un sommet de l’OTAN en Lituanie.

« Aujourd’hui, nous avons fait un très grand pas sur la voie de la ratification complète », a déclaré Kristersson.

Il n’y a eu aucun commentaire d’Erdogan sur cette décision, que beaucoup considéraient comme liée en partie aux demandes de Turkiye sur d’autres questions, en particulier le désir d’Erdogan de soutenir l’adhésion à l’Union européenne par les dirigeants européens et les avions de combat F-16 des États-Unis.

On ne sait pas quand l’adhésion du pays nordique pourrait être approuvée, mais l’accord semble avoir retiré la question de l’ordre du jour du sommet, qui devait se concentrer uniquement sur la guerre en Ukraine et les propres aspirations d’adhésion de Kiev.

Dans un communiqué, Biden a salué l’accord et a déclaré qu’il travaillerait avec la Turquie « pour renforcer la défense et la dissuasion dans la zone euro-atlantique. J’ai hâte d’accueillir le Premier ministre Kristersson et la Suède en tant que 32e allié de l’OTAN.

La référence de Biden au renforcement de la capacité de défense de Turkiye était un clin d’œil à l’engagement de Biden d’aider Turkiye à acquérir de nouveaux F-16, selon un responsable de l’administration américaine, qui a parlé sous couvert d’anonymat car il n’était pas autorisé à commenter.

L’administration Biden a soutenu le désir de Turkiye d’acheter 40 nouveaux F-16 ainsi que des kits de modernisation aux États-Unis. C’est une décision de certains au Congrès, notamment le président de la commission des relations étrangères du Sénat, Bob Menendez, DN.J, qui s’est opposé au blocage de l’adhésion de Turkiye à l’OTAN. pour la Suède, son bilan en matière de droits de l’homme, ses relations avec la Grèce et d’autres préoccupations.

À Washington, cependant, Menendez a déclaré qu’il « continuait d’avoir mes réserves » sur la fourniture des avions à Turkiye. Si l’administration Biden peut montrer que la Turquie n’utiliserait pas les F-16 de manière belliqueuse contre d’autres membres de l’OTAN, en particulier son voisin la Grèce, « alors il pourrait y avoir une voie à suivre », a déclaré Menendez aux journalistes.

En échange de l’aide de la Turquie à l’OTAN, la Suède a accepté d’aider à débloquer les progrès de la Turquie vers l’adhésion à l’Union européenne, suspendus depuis 2018.

Stoltenberg a déclaré que les relations de la Turquie avec l’UE n’étaient « pas un problème pour l’OTAN, c’est un problème pour l’Union européenne ». Mais il a déclaré aux journalistes que « ce que la Suède a convenu aujourd’hui en tant que membre de l’UE était de soutenir activement les efforts visant à redynamiser le processus d’adhésion de la Turquie à l’UE ».

Plus tôt lundi, Erdogan avait averti qu’il bloquerait la tentative de la Suède de devenir le 32e allié de l’OTAN à moins que les membres européens de l’organisation militaire « ouvrent la voie » à la Turquie pour rejoindre le plus grand bloc commercial du monde.

C’était la première fois qu’il liait ainsi les aspirations des deux pays.

« Venez ouvrir la voie à l’adhésion de la Turquie à l’Union européenne », a déclaré Erdogan aux journalistes avant de s’envoler pour Vilnius. « Lorsque vous ouvrirez la voie à la Turquie, nous ouvrirons la voie à la Suède, comme nous l’avons fait pour la Finlande. »

Turkiye bloquait l’adhésion de la Suède parce qu’Erdogan estime que la Suède a été trop indulgente envers les militants kurdes et d’autres groupes qu’il considère comme des menaces pour la sécurité.

À son arrivée à Vilnius, Erdogan a d’abord rencontré Kristersson, avant de s’interrompre pour des entretiens séparés avec le président du Conseil européen, Charles Michel.

Michel a tweeté que lui et Erdogan avaient « exploré les opportunités à venir pour remettre la coopération au premier plan et redynamiser nos relations ». Michel a déclaré avoir chargé la Commission européenne de rédiger un « rapport en vue de procéder de manière stratégique et prospective ».

La Turquie a demandé pour la première fois à rejoindre ce qui est aujourd’hui l’UE en 1987, mais ses pourparlers d’adhésion sont au point mort depuis 2018 en raison d’un recul démocratique sous la présidence d’Erdogan, de préoccupations concernant l’État de droit et les violations des droits, ainsi que de différends avec l’État membre de l’UE. Chypre.

Sur les 31 pays membres de l’OTAN, 22 sont également membres de l’UE, comme la Suède.

Stoltenberg et Kristersson ont déclaré que la Suède aiderait également la Turquie à améliorer ses arrangements douaniers avec l’UE et à essayer d’obtenir des voyages sans visa en Europe pour ses citoyens. La Turquie a tenté d’atteindre ces objectifs ces dernières années, mais n’a pas réussi à respecter les normes du bloc commercial.

Plus tôt, le bureau d’Erdogan a déclaré avoir déclaré à Biden lors d’un appel téléphonique dimanche que Turkiye souhaitait un message « clair et fort » de soutien aux ambitions européennes de Turkiye de la part des dirigeants de l’OTAN. La lecture de l’appel Biden-Erdogan à la Maison Blanche n’a pas mentionné la question de l’adhésion de la Turquie à l’UE.

Les tactiques dilatoires de Turkiye ont irrité d’autres alliés de l’OTAN, y compris les États-Unis. Le conseiller à la sécurité nationale de Biden, Jake Sullivan, a confirmé dimanche que Biden et Erdogan avaient discuté de l’adhésion de la Suède à l’OTAN, entre autres questions, et avaient convenu de se rencontrer à Vilnius pour de nouvelles discussions.

Sullivan a déclaré que la Maison Blanche était convaincue que la Suède rejoindrait l’alliance.

« Nous ne considérons pas cela comme quelque chose qui est fondamentalement mis en doute. C’est une question de temps. Le plus tôt sera le mieux », a-t-il déclaré.

La Suède et la Finlande, auparavant non alignées, ont demandé l’adhésion à l’OTAN l’année dernière après l’invasion de l’Ukraine par la Russie. La Finlande a adhéré en avril après la ratification turque.

Une autre question clé du sommet de Vilnius sera de savoir comment rapprocher l’Ukraine de l’OTAN sans y adhérer, et les garanties de sécurité dont Kiev pourrait avoir besoin pour s’assurer que la Russie n’envahit pas à nouveau après la fin de la guerre. Le président ukrainien Volodymyr Zelenskky rejoindra le sommet en personne mercredi.

Stoltenberg a déclaré que le plus important était de continuer à soutenir les efforts de l’Ukraine pour résister à l’invasion russe.

« A moins que l’Ukraine ne l’emporte, il n’y a aucune question d’adhésion à discuter », a-t-il déclaré.

Fraser a rapporté d’Ankara, Turkiye. Le journaliste de l’AP White House Chris Megerian à Londres et les journalistes Aamer Madhani et Lisa Mascaro à Washington ont contribué à ce rapport.