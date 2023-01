La Turquie annule la visite prévue du ministre suédois de la Défense

ISTANBUL (AP) – La Turquie a annulé samedi une visite prévue du ministre suédois de la Défense en réponse aux autorisations du pays nordique pour les manifestations anti-turques.

Il s’agit de la dernière réaction brutale de la Turquie, membre de l’OTAN qui a retardé l’approbation de la demande de la Suède de rejoindre l’alliance militaire jusqu’à ce que le gouvernement suédois réprime les groupes qu’Ankara considère comme des menaces pour la sécurité.

Le ministre turc de la Défense Hulusi Akar a déclaré que la visite prévue le 27 janvier de son homologue suédois Pål Jonson n’aurait pas lieu. Il a déclaré que la visite n’avait plus “d’importance ni d’intérêt” car la Suède continuait d’autoriser des manifestations “répugnantes” contre la Turquie.

La Suède se prépare à plusieurs manifestations ce week-end. Un militant d’extrême droite danois a reçu l’autorisation de la police d’organiser une manifestation devant l’ambassade de Turquie à Stockholm, où il a l’intention de brûler le Coran, le livre saint de l’islam. Pendant ce temps, des groupes pro-turcs et pro-kurdes prévoient des manifestations dans la capitale suédoise.

La Turquie a convoqué l’ambassadeur de Suède vendredi pour condamner les manifestations, affirmant que les manifestations de groupes pro-kurdes liés au Parti des travailleurs du Kurdistan, ou PKK, constitueraient une violation du mémorandum conjoint signé entre la Turquie, la Suède et la Finlande qui a empêché un veto turc pour l’adhésion des pays nordiques à l’OTAN en juin. La Turquie, les États-Unis et l’Union européenne considèrent le PKK comme un groupe terroriste et dans le mémorandum, la Suède et la Finlande ont déclaré qu’elles “confirmaient” également cette désignation.

Plus tôt en janvier, une effigie du président turc avait été accrochée à un lampadaire lors d’une manifestation des Kurdes. La Turquie a dénoncé la décision d’un procureur suédois de ne pas enquêter et le Premier ministre suédois Ulf Kristersson a qualifié la manifestation d’acte de “sabotage” contre la candidature de la Suède à l’adhésion à l’OTAN. La Turquie a convoqué l’ambassadeur de Suède plus tôt cette semaine et a annulé une visite du président du parlement suédois en réaction à l’incident.

